4 فوائد للبيض للحصول على بشرة نضرة

يعتبر البيض من المكونات الأساسية في خلطات الجمال التي تساعدك في الحصول على بشرة نضرة ومشرقة تلفت الانظار. تعالوا لنتعرف على اهم فوائده في خدمة الجمال:

لسد المسامات: تخلط بياض بيضة واحدة مع ملعقة من العسل وملعقة من زيت الزيتون. طبقي المزيج على بشرتك واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر. كرري هذه الخلطة مرتين في الاسبوع.

لترطيب البشرة: تمزج بياض بيضة واحدة وملعقة من الزبادي ونصف ثمرة أفوكادو مهروسة. طبقي المزيج على بشرتك واتركيه لمدة ربع ساعة ثم اغسليه بالماء الدافئ. كرري هذه الخلطة مرتين في الاسبوع.

لتنعيم البشرة: تمزج بيضة واحدة مع بضع قطرات من ماء الورد وملعقة من العسل وملعقة من زيت الزيتون. طبقي المزيج على وجهك واتركيه لمدة ثلث ساعة ثم اغسليه بالماء الفاتر. كرري هذه الخلطة ثلاث مرات في الاسبوع.

التخلص من حب الشباب: يمزج بياض بيضة واحدة مع ملعقة من عصير الليمون وملعقة من العسل.اغسلي وجهك بالماء الدافئ لتفتيح المسام ثم طبقي المزيج على بشرتك بواسطة قطنة واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يجف تماماً ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ مع فركه بحركات دائرية. أخيراً اغسلي وجهك بالماء البارد لاغلاق المسام.