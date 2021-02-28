فكرة رائعة لفطور شهي وصحية، بيض مسلوق ومحشي بخليط المايونيز والخردل.

المكونات:

2 بيض كبير

1 ملعقة كبيرة مايونيز

¼ ملعقة صغيرة خردل ديجون

1/16 ملعقة صغيرة ملح توابل

الطريقة:

يوضع الماء في القدر ويترك ليغلي.

بمجرد أن يغلي الماء تمامًا ، أضف البيض بعناية إلى القدر باستخدام ملقط . أعد وضع الغطاء على القدر ، وخفف الحرارة قليلاً (يجب أن تستمر في الغليان) واترك البيض يطهى في القدر لمدة 12 دقيقة.

بعد 12 دقيقة ، أطفئ النار وأزل الغطاء وضع القدر مع البيض تحت الماء الجاري البارد (أو انقله إلى وعاء به ماء مثلج إذا لم يكن ماء الصنبور باردًا). اترك البيض في الماء البارد لمدة خمس دقائق.

قشر البيض ثم قطعه إلى نصفين. أخرج الصفار من البيض وضعه في وعاء. يُضاف المايونيز وخردل ديجون والملح والتوابل ويُهرس جيدًا.

ضع الصفار المهروس والمتبل بالملعقة على البياض ، ثم قدمه. (يمكنك رشه بالباريكا).