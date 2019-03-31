بيض مقلي بالفلفل الحار والطماطم

تعلمي طريقة صنع البيض المقلي بالفلفل الحار والطماطم في مقلاة كبيرة لوجبة فطور العيد...

المقادير:

6 حبات بيض

3 حبات طماطم

2 حبة فلفل أحمر حار

½ حبة فلفل أحمر حلو شرائح رفيعة

3 عود بصل أخضر

بصلة متوسطة مقطعة حلقات

ملح وفلفل وبهارات

فلفل أحمر بابريكا حلو

أوراق بقدونس

زبدة أو زيت نباتي

الطريقة:

قطعي الفلفل الحار والفلفل الحلو والبصل والطماطم. ثم تبلي الخضروات بالملح والفلفل والبهارات.

حضري طاسة متوسطة الحجم غير لاصقة وإدهنيها طبقة من الزبدة أو زيت نباتي. ثم ضعيها على نار متوسطة لتسخن قليلًا.

ضعي الخضروات واضيفي البيض.

أتركي البيض حتى ينضج ورشي الوجه بالفلفل البابريكا.

ضعي البيض في الفرن الساخن على 180 مئوية لينضج من الأعلى لمدة 10 دقائق.

أخرجيها من الفرن ثم رشي الوجه بالبقدونس وقدمي الطبق ساخنًا مع الخبز المحمص.