بينها التهاب الملتحمة.. هذا ما تكشفه إفرازات العين عن صحتك 

من شحوب البشرة إلى تساقط الشعر وغيره، كثيرًا ما يقدم الجسم علامات تشير إلى وجود مشاكل صحية، ويمكن لتغير في لون أو إفرازات العين أن يكشف الكثير عن صحتك.

لذا ومن خلال صحيفة "تايمز أوف إنديا"، ستعرف ما تكشفه إفرازات العين عن صحتك:

ما يشبه القشر في العين

يعد الاستيقاظ بما يشبه القشر في العين، أمرًا طبيعيًا، ولكن إذا كان ذلك القشر كثيفًا أو شعرت بتهيج في العين، فقد يشير ذلك إلى اصابتك بالتهاب الجفن، كما قد يشير أيضًا إلى اصابتك بجفاف العين أو حساسية موسمية في العين.

تلون إفرازات العين

قد تشير افرازات العين الخضراء أو الصفراء أو البيضاء، إلى الإصابة بالتهاب الملتحمة والتي تعرف أيضًا باسم "العين الوردية" وهي حالة معدية.

عيون دامعة

قد تتسبب الحساسية أو برودة الطقس في أن تصبح العين دامعة، ولكن إذا كانت الدموع كثيفة، قد يشير ذلك إلى اصابتك بجفاف العين.

إفرازات سميكة ولزجة

عند حدوث انسداد في القناة الدمعية، يؤدي ذلك إلى التهاب الكيس الدمعي، مما ينتج عنه افرازات سميكة ولزجة.

تصعب الإفرازات من عملية الرؤية

إذا كانت افرازات عينيك تصعب من عملية الرؤية، قد يشير ذلك إلى اصابتك بقرحة القرنية.

وجود إفرازات في العين طوال الوقت

إذا لاحظت ظهور دائم لإفرازات عينك، يتعين عليك استشارة الطبيب فورًا، لأن حدوث ذلك ليس طبيعيًا.

عينيك تشعر لصقها

إذا واجهت صعوبة في فتح عينيك في الصباح وشعرت وكأن جفون عينيك ملتصقة ببعضها البعض، قد يشير ذلك اصابتك بعدوى في العين أو التهاب الملتحمة.

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