هل تؤثر الهواتف الذكية قبل النوم على صحة الأطفال؟

أن الضوء الأزرق الصادر عن الهاتف يمكن أن يضر برؤية طفلك (shutterstock.com)

أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن بقاء الأطفال لأوقات طويلة على الهواتف الذكية، والأجهزة الرقمية قبل النوم، قد يسهم في إصابتهم بمشاكل النوم وزيادة الوزن.

نتائج الدراسة تدعم توصيات جديدة أصدرتها الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، توصي الآباء بوضع حدود لأطفالهم حول استخدام التكنولوجيا، مثل مطالبتهم الأطفال بالابتعاد عن الهواتف الذكية خلال أوقات تناول الطعام، ووضع الهواتف بعيدا عن غرف النوم، لتعزيز صحة الأطفال البدنية والعقلية.

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الدراسة أجراها باحثون في كلية طب جامعة بنسلفانيا، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (Global Pediatric Health) العلمية حسب ما نقلت وكالة الأناضول.

وللتوصل إلى نتائج الدراسة، سأل الباحثون آباء وأمهات 234 طفلا تراوح أعمارهم بين 8 و17 عاما، حول عادات أطفالهم في التعاطي مع التكنولوجيا.

وقدم أولياء الأمور معلومات عن عادات استخدام أطفالهم للهواتف الذكية والأجهزة الرقمية، بالإضافة لأنماط النوم والتغذية والنشاط.

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ورصد الباحثون العديد من الآثار السلبية المرتبطة باستخدام تقنيات التكنولوجيا المختلفة قبل النوم، وكان أبرزها انخفاض عدد ساعات النوم، بالإضافة إلى زيادة الوزن.

وأثبتت النتائج أن الأطفال الذين أبلغ آباؤهم عن مشاهدة التلفزيون أو ممارسة ألعاب الفيديو قبل النوم، انخفض عدد ساعات نومهم مقارنة بقرنائهم الذين لم يفعلوا ذلك.

ووجد الباحثون أيضا أن الأطفال الذين استخدموا هواتفهم أو حواسيبهم قبل النوم، انخفض متوسط ساعات نومهم مقارنة بقرنائهم الذين لم يفعلوا ذلك.

وكانت أبحاث سابقة كشفت أن الضوء الأزرق يمكن أن يضر بالرؤية، كما أنه يمنع إفراز هرمون الميلاتونين الذي يتحكم في دورات النوم والاستيقاظ.

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