تأثير ممارسة الرياضة خلال الدورة الشهرية

العديد من السيّدات يُمارسن الرياضة بشكل يوميّ، حيث إنّ الرياضة هي من ضمن برنامج أعمالهن اليومي ولا يُمكن لهن الاستغناء عنها، ولكن خلال فترة الدورة الشهرية قد تتساءل إن كان بإمكانها ممارسة الرياضة المعتادة أم يجب عليها التوقّف عن ذلك لا سيما وأنّها ستنقطع لعدّة أيام عن الرياضة.

إن الرياضة تُؤثر بشكل إيجابي على المزاج، وخلال فترة الحيض قد يتعكر مزاج السيدة، لذلك فإن الحركة ستُساعد على تحسين المزاج وعلى تخفيف ألم البطن الناجم عن حدوث الدورة الشهرية، ولكن عند اقتراب موعد الدورة الشهرية يهيئ هرمون البروجسترون الرحم لهذه الفترة، فتشعُر السيدة بضعف جسمها وعدم قدرتها على القيام بأيّ مجهود، ولكن هذا لا يجب أن يكون مانعاً من ممارسة الرياضة، فالرياضة مهمة في كُلّ الأوقات ولكن من الأفضل ألا تتم ممارسة أي رياضة شاقّة في فترة الحيض، وأفضل رياضة يُمكن القيام بها هي المشي السريع صباحاً في الهواء الطلق.

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