تأثير ممارسة الرياضة على الدورة الشهرية

الدورة الشهرية أمر بيولوجي وطبيعي جدًا عاشته النساء منذ بدء الحياة، وغالباً ما ترتبط الدورة الشهرية بالحمل وأي خلل بها يمكن أن يعني وجود مشكلة داخلية ما.

سؤالٌ تطرحه كل سيدة عند بدء دورتها الشهرية، خصوصاً النساء اللواتي بدأن بالتمرين الرياضي حديثاً أو اللاتي يتطلعنَ لفعل ذلك قريباً.

لا مشكلة في ممارسة التمارين الرياضية خلال الدورة الشهرية، هذا ما يؤكده موقع غيزوندار الإلكتروني، وكذلك بترا بلاتن المتخصصة في الطب الرياضي من جامعة الرور في مدينة بوخوم الألمانية. والأثنان يؤكدان على أهمية التمارين الرياضية على جسد ونفسية المرأة على حد سواء.

تخشى المرأة عادةً من الحركة خلال الدورة الشهرية خوفاً من النزيف أو التسرب الشديد للدم، في حين يؤكد الأطباء والمختصون على أن المرأة تفقد شهرياً 60 ميليمتمر من الدم فقط وهذا لا يؤثر على نشاطها الجسماني بالكامل. وتشير بلاتر إلى أن للحركة أثرٌ إيجابي على نفسية المرأة خلال الدورة الشهرية وأن معظم النساء يشعرن بالتحسن بعد ممارسة الرياضة، والحركة تساعد أيضاً في مكافحة الشعور غير المريح في البطن، كما أنها تساهم في تحسين الحالة المزاجية التي تشهد تغيراً كبيراً عند معظم النساء خلال هذه الفترة من كل شهر.

من الأفضل دوماً تخفيف حدة التمرين خلال الدورة الشهرية، مع الإنتباه للحالات المرضية التي تنتاب الجسد مثل الصداع أو الغثيان أو التعب الشديد. يمكن ممارسة رياضات خفيفة مثل المشي أو الركض الخفيف، والإبتعاد عن حمل الأثقال في حال كانت المرأة تمارس الرياضة حديثاً.

أسباب التعب خلال الدورة الشهرية

يكمن السبب في شعور المرأة بالتعب والضعف قبل الدورة الشهرية في هرمون البروجسترون الذي يعمل قبل دخول فترة الطمث، من أجل إعداد جسم المرأة لفترة الحمل الممكنة، فيتم تخزين المياه في جسدها وشدّ ثدييها.

أما النساء اللواتي لا يتناولن حبوب منع الحمل والمستحضرات الهرمونية الأخرى فترتفع درجة حرارة الجسم لديهنَ في هذه الفترة لتصبح الرياضة مضنية ومتعبة، فتقل قدرتهنَ على التحمل. لكن من شأن تراجع هرمون البروجسترون في الجسم تهدئة هذه الأعراض، كما تقول الأخصائية بلاتِن.

الحديد

ينخفض معدل الحديد في جسم المرأة أثناء الدورة الشهرية، لذا على النساء الممارسات للرياضة تناول أغذية تحتوي على الحديد مثل اللحوم الحمراء واللوز، أو تعويض عنصر الحديد الناقص في الجسم عن طريق تناول المكمَلات بعد استشارة الطبيب.

هل ينبغي على المرأة أخذ استراحة من 4-6 أيام من التدريبات كل شهر، عندما تكون في فترة الحيض؟

يدرك الجميع الفوائد الأساسية لممارسة التمارين الرياضية بانتظام. فهي تساعد في تنظيم ضغط الدم الصحي، وتحافظ على قلب صحي وعضلات متناغمة، كما تساعد في مرونة المفاصل - والسيطرة على الوزن الصحي. والأهم من ذلك كله هو أن ممارسة الرياضة تساعد في درء مجموعة كبيرة من الأمراض المزمنة، وهي وسيلة معروفة لمحاربة والتعافي من الأمراض التي تهدد الحياة. ولكن ممارسة الرياضة، في فترة الحيض، قد تكون أكثر فائدة مما هو شائع! فالتمرين المعتدل يساعد في تخفيف التشنجات (المعروفة أيضا باسم عسر الطمث) ويخفف من الانتفاخ.

بالإضافة إلى ذلك، ممارسة التمارين الرياضية أثناء الدورة الشهرية يساعد أيضاً في تحسين الدورة الدموية في الجسم، وبالتالي يقلل من الصداع والآلام الأخرى الناجمة عن فقدان الدم واستنزاف الحديد، في بعض الحالات، ممارسة الرياضة بشكل منتظم يمكن أن تساعد أيضاً في الحد من الرغبة في اشتهاء الأغذية غير المفيدة والدسمة.

لفهم العلاقة بين ممارسة الرياضة والدورة الشهرية للمرأة، نحن بحاجة لفهم كيف تختلف استجابة الجسم للمستويات المختلفة من اللياقة البدنية:

اللياقة البدنية المنخفضة جدًا النساء، اللاتي يقدن نمط حياة خامل، تكون الدورة الشهرية لديهن طويلة ومؤلمة. دون أن ننسى، عدم الانتظام.

اللياقة البدنية المعتدلة النساء مع مستويات لياقة بدنية معتدلة يملن إلى تجربة دورة حيض أقصر وأقل تطرفا. كلمة السر هنا هي الانتظام. المستوى المعتدل من اللياقة البدنية، يؤدي إلى مستوى معتدل من تدفق الحيض. لذلك فأن أي تمارين رياضية من 45 دقيقة الى 1 ساعة (على سبيل المثال: ممارسة التمارين القلبية وتدريبات المقاومة، والبيلاتيس، والرقص، واليوغا) ثلاث مرات في الأسبوع يمكن أن تساعدك في الوصول إلى مستوى اللياقة البدنية المعتدلة والتوازن البيولوجي.

اللياقة البدنية المفرطة النساء اللاتي يشاركن في مسابقات كمال الاجسام واللياقة البدنية المتطرفة يمكن أن يعانين من توقف مؤقت للحيض. عندما تتراجع مستويات الدهون في الجسم الى أقل من 20٪، يمكن أن تعاني النساء من دورات حيض غير منتظمة.

ما سبب عدم انتظام الدورة الشهرية؟

يعتبر عدم انتظام الدورة الشهرية أكثر شيوعاً في السنوات الأولى من بدايتها أي في مرحلة البلوغ وقبل انقطاع الطمث. لكن قد يستمر عدم انتظام الطمث لاحقاً. وتعتبر حبوب منع الحمل إحدى وسائل معالجة عدم انتظام الدورة الشهرية.

ماذا في حال تكرار الطمث أكثر من مرة واحدة في الشهر؟

يتكرر الطمث لدى بعض النساء أكثر من مرة واحدة في ٢١ يوماً، ورغم أنها تعتبر حالة شائعة وطبيعية فمن الأفضل استشارة الطبيب.

ما أسباب الآلام الحادة في موعد الطمث؟

قد تعاني المرأة في موعد الطمث تشنجات في أسفل البطن أو في أسفل الظهر. وقد تستمر هذه الآلام لدى البعض حتى بعد الإنجاب. وتعتبر حبوب منع الحمل إحدى وسائل العلاج لآلام الدورة الشهرية.

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