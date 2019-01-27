أسباب مُختلفة لتأخر الدورة الشهرية.. تعرفي عليها‎!

الدّورة الشّهرية هي دورة من التّغيرات التي تحدث في بطانة الرّحم والمبيض عند المرأة

الدّورة الشّهرية هي دورة من التّغيرات التي تحدث في بطانة الرّحم والمبيض عند المرأة خلال السّنوات، بهدف تمكين عمليّة التّكاثر فيها، ويحدث ذلك كل 28 يوماً في الدّورات المنتظمة. ويعرّف الحيض بأنّه بداية نزول الدّم من المهبل.

وتتأخر الدّورة عن موعدها لأسباب عديدة تختلف حسب اختلاف الجسد ونفسيّة المرأة، ومن هذه الأسباب:

1- اضطرابات التّغذية: وخاصّة في حالات الرّجيم القاسية التي تلتزم بها بعض النّساء لخسارة الوزن؛ فالرّجيم يعتمد على تخفيف الدّهون من الوجبات الغذائية، والدّهون هي التي تساعد هرمون الإستروجين في القيام بعمله، وبالتّالي يؤثّر سلباً على الدّورة الشهريّة.

2- زيادة الوزن: كما أنّ قلّة الدّهون تؤثّر على الدّورة، فإنّ زيادة الدّهون المتراكمة في الجسم فتعيق عمل الهرمونات الجنسيّة وبالتّالي التّأخر في الإباضة وموعد الدّورة الشهريّة.

3- الإجهاد: فالتّغييرات التي تحصل قبل وأثناء الدّورة ليست بسيطة، لذلك يُنصح عادةً بالابتعاد عن إرهاق الجسم قبل وأثناء الدّورة.

4- يساعد التّوتر المصاحب للإجهاد على إفراز هرمون GnRH الذي يتسبّب في عدم حدوث الإباضة أو تأخّر الدّورة الشهريّة من يوم إلى عدّة أيّام.

5- الأمراض: بعض الأمراض توخّر عمليّة الإباضة، فتصل البويضة إلى الرّحم متأخّراً، وبالتّالي تظهر أعراض الدّورة المصحوبة بالدّم الطّمثي متأخرّة، علماً بأنّ هذه الحالة مؤقّتة تزول بزوال المرض العائق.

المزيد:

الدورة الشهرية: الإضطرابات وطرق العلاج

8 أسرار مهمة عن الدورة الشهرية

ماذا تقول الدورة الشهرية عن صحتك؟

الدورة الشهرية: بين الأسئلة والأجوبة