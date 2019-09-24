تارت التوت مع جبنة الماسكاربوني بالليمون

المكونات

عجينة التارت:

1 ½ كوب كل دقيق

½ كوب طحين اللوز

1 ملعقة صغيرة ملح كوشير

2 ملعقة صغيرة من السكر البودرة

½ كوب زبدة غير مملحة 1 عصا ، بارد جدًا ومقطعة إلى قطع بوصة

1 صفار البيض

1-2 ملاعق كبيرة من الماء البارد

جبنة الماسكاربوني:

¾ كوب كريمة مخفوقة

1 علبة جبنة الماسكاربوني بدرجة حرارة الغرفة

1 ملعقة من مسحوق السكر

1 كوب من رائب الليمون

1 علبة فراولة مقشرة ومقطعة إلى شرائح

1 علبة من التوت

¼ كوب من الفراولة

أوراق النعناع للزينة

الطريقة:

تخلط جميع المكونات الدقيق واللوز والملح والسكر في وعاء كبير. تضاف قطع الزبدة غير المملحة وتضاف الى خليط الدقيق. يُمزج صفار البيض مع ملعقة كبيرة من الماء في وعاء صغير ويُضاف إلى مزيج الدقيق والزبدة. استمر في العمل بأصابعك حتى يلتصق الخليط معًا عند الضغط عليه. أضف ملعقة أخرى من الماء إذا لزم الأمر.

اضغط على العجين في صينية مدهونة بالزبدة ذات قاع قابل للإزالة (استخدمت قالب التارت) وخز القاع بالشوكة ثم اتركها لتبرد لمدة ساعة تقريبًا.

يسخن الفرن إلى درجة 375 . تخبز التارت لمدة 12-15 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنيا ذهبيا. تترك لتبرد تماما قبل ملئها بمزيج الجبنة.

لعمل خليط الماسكاربوني

تخفق الكريما جيدًا بالخلاط اليدوي. تضاف جبنة المسكاربوني المخففة والسكر المسحوق وتخلط جيداً. يضاف رائب الليمون مع ملعقة خشبية.

في وعاء منفصل ، يخلط التوت وشرائح الفراولة. يسخن قليلا حتى يختلط. تسكب الماسكاربوني في التارت البارد ويُسكب فوقها التوت. وتزين بأوراق النعناع إذا رغبت في ذلك.