تاكو الروبيان بصلصة التاجين

تتميز سندويشات التاكو المشرقة والرائعة هذه بالجمبري الممزوج بصلصة التاجين وسلطة الملفوف البسيطة مع الأفوكادو ...

المكونات:

تتبيلة الأفوكادو

حبة أفوكادو

ربع كوب كريمة حامضة

ربع كوب مايونيز

1 فص ثوم

ربع كوب كزبرة مفرومة

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ربع ملعقة صغيرة ملح

طاجين روبيان:

12 أوقية روبيان خام متوسط ​​الحجم (حجم 41-60)

نصف ملعقة كبيرة توابل طاجين

1 ملعقة كبيرة زيت طبخ

مكونات أخرى:

نصف رأس ملفوف أحمر (حوالي 4 أكواب مبشورة)

12 قطعة من خبز التورتيلا الصغيرة

1 هالابينو (اختياري)

الطريقة:

حضر صلصة الأفوكادو أولاً. أضف الأفوكادو والقشدة الحامضة والمايونيز والثوم والكزبرة وعصير الليمون والملح إلى الخلاط أو معالج الطعام. حتى يصبح المزيج سلسا. ضع الصلصة جانبًا.

افرم الكرنب جيدًا ، حتى يكون جاهزاً قبل التقديم مباشرة. قطع الهالبينو لشرائح رقيقة (إذا كنت ستستخدم).

حمص خبز التورتيلا. يمكنك فعل ذلك فوق لهب مكشوف على موقد الغاز أو في مقلاة شديدة السخونة وجافة. عندما تكون المقلاة ساخنة جدًا، تحتاج التورتيلا فقط إلى لمس المقلاة لمدة 10 ثوانٍ على كل جانب لمنحها نكهة الذرة اللذيذة. يساعد هذا أيضًا في تقوية التورتيلا قليلاً.

إذا كان الجمبري مجمداً ، ضعه في مصفاة وقم بتشغيل الماء البارد فوقه حتى يذوب. قم بإزالة القشرة والذيل ، إذا تم إرفاقها. اترك الجمبري يجف جيدًا ، ثم ضعه في وعاء وأضف صلصة التاجين. قلّب لتغليف الجمبري في التاجين.

سخن زيت الطهي في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. عندما تصبح المقلاة والزيت ساخنا جدًا ، أضف الجمبري المتبل واقليه حتى يصبح الروبيان معتمًا (يجب أن يستغرق ذلك حوالي ثلاث دقائق فقط). إذا كان هناك الكثير من السائل في قاع المقلاة ، أزل الجمبري ثم اترك السائل يقل حتى يصبح سميكًا. أطفئي النار ثم ضعي الروبيان في الصلصة السميكة.

قبل التقديم مباشرة ، يُمزج الملفوف المبشور مع حوالي نصف كوب من صلصة الأفوكادو ويقلب حتى يصبح الملفوف مغطى بالتساوي. يتم رش باقي صلصة الأفوكادو فوق سندويشات التاكو.

لعمل سندويشات التاكو بالجمبري ، أضف حفنة من الكرنب إلى قاع كل خبز تورتيلا ثم ضع عليها القليل من الروبيان وشريحتين من الهالبينو. اضف القليل من صلصة الأفوكادو المتبقية على الوجه ، ثم استمتع!

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