تاكو الهالويين المرعب، صينية من الفاصولياء المكسيكية مع صلصة الافوكادو والكريمة الحامضة..

المكونات:

1 علبة من الفاصولياء المكسيكي

1 علبة من الجواكامولي

1 كوب من القشدة الحامضة + ½ كوب لصنع الشبكة.

1 كيس من التاكو

من 8 إلى 10 زيتون أسود ، مع كمية إضافية لعمل العناكب للزينة

1 كوب من جبنة الشيدر

1 طماطم ، مقطع

1 كوب من أوراق الكايل ، ممزقة الى شرائح رقيقة جدا.

بمجرد تجميع مكوناتك ، إليك ما ستحتاج إلى القيام به.

الطريقة:

تفرد كمية الفاصولياء المعلبة على الصينية المستديرة.

تخلط القشدة الحامضة مع توابل التاكو. تفرد كمية الكريمة الحامضة على الفاصولياء.

توضع الكمية المتبقية من القشدة الحامضة في كيس نايلون، تفرد كمية الجواكامولي.

بعد ذلك ، وباستخدم الكيس ترسم شبكة العنكبوت على الجواكامولي

يرش الكايل والجبن والطماطم والزيتون على الكريما الحامضة.

تصنع عناكب سوداء باستخدام الزيتون ثم يستخدم الباقي لتزيين الطبق.