تاكو نباتي بالعدس والافوكادو

هل تحب التاكو ولكنك تتبع حمية غذائية صارمة؟ لا تقلق مطبخ البوابة سيعلمك طريقة تحضير تاكو نباتي بالعدس خطوة بخطوة.

المكونات:

2 كوب عدس بني مجفف

1 بصلة صفراء صغيرة

2 حص ثوم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

توابل تاكو (مع نشاء الذرة)

1 ملعقة صغيرة ملح

16 تورتيلا ذرة صغيرة

بيكو دي جالو

8 أوقية من الكريمة الحامضة

2 حبة أفوكادو صغيرة

الطريقة:

في مقلاة على نار متوسطة ، نحمص خبز التورتيلا على الجانبين. إذا كنت تستخدم مقلاة غير لاصقة، فلا حاجة إلى الزيت. إذا كنت تستخدم الفولاذ المقاوم للصدأ أو أي سطح طهي آخر ، فقد تحتاج إلى رش سريع من رذاذ غير لاصق. يجب أن يتحول لون التورتيلا إلى اللون البني الفاتح في بعض المناطق ولكن لا يزال لينًا.

قم بفرز وشطف العدس. احضر 3 أكواب من الماء ليغلي في قدر متوسط ​​الحجم. بمجرد أن يغلي ، أضف العدس. اترك القدر يغلي مرة أخرى ، ثم اخفض الحرارة إلى درجة منخفضة ، ضع غطاءً في الأعلى. اترك العدس ينضج لمدة 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة ، تذوق العدس لاختبار قوامه. يجب أن تكون طرية ولكن ليست طرية. صفي العدس في مصفاة.

أثناء غلي العدس ، قم بإعداد بيكو دي جالو (وفقا لخطوات الاعداد على العبوة). اخلطي أيضًا توابل التاكو ، بما في ذلك نشا الذرة.

يُقطّع البصل إلى مكعبات ويُفرم الثوم ويُطهى بزيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة حتى ينضج. بمجرد أن ينضج البصل ، أضيفي العدس المصفى ، وتوابل التاكو ، وحوالي نصف كوب من الماء. يقلب ويطهى على نار متوسطة حتى يتماسك الخليط (حوالي 3-5 دقائق). تبلي بالملح حسب الرغبة - فهذا سيبرز النكهات حقًا (أضفت ملعقة صغيرة واحدة).

اصنع سندويشات التاكو ، باستخدام حوالي ربع كوب من العدس المتبّل لكل تاكو ، وشريحة واحدة من الأفوكادو ، وكمية صغيرة من بيكو دي جالو ، والقشدة الحامضة. إذا كان لديك كزبرة متبقية من بيكو دي جالو ، فيمكن استخدامها أيضًا فوق سندويشات التاكو.

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