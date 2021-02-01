تاكو نباتي بالعدس والافوكادو

هل تحب التاكو ولكنك تتبع حمية غذائية صارمة؟ لا تقلق مطبخ البوابة سيعلمك طريقة تحضير تاكو نباتي بالعدس خطوة بخطوة.
المكونات:
2 كوب عدس بني مجفف
1 بصلة صفراء صغيرة
2 حص ثوم
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
توابل تاكو (مع نشاء الذرة)
1 ملعقة صغيرة ملح
16 تورتيلا ذرة صغيرة
بيكو دي جالو
8 أوقية من الكريمة الحامضة
2 حبة أفوكادو صغيرة
الطريقة:
في مقلاة على نار متوسطة ، نحمص خبز التورتيلا على الجانبين. إذا كنت تستخدم مقلاة غير لاصقة، فلا حاجة إلى الزيت. إذا كنت تستخدم الفولاذ المقاوم للصدأ أو أي سطح طهي آخر ، فقد تحتاج إلى رش سريع من رذاذ غير لاصق. يجب أن يتحول لون التورتيلا إلى اللون البني الفاتح في بعض المناطق ولكن لا يزال لينًا.
قم بفرز وشطف العدس. احضر 3 أكواب من الماء ليغلي في قدر متوسط الحجم. بمجرد أن يغلي ، أضف العدس. اترك القدر يغلي مرة أخرى ، ثم اخفض الحرارة إلى درجة منخفضة ، ضع غطاءً في الأعلى. اترك العدس ينضج لمدة 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة ، تذوق العدس لاختبار قوامه. يجب أن تكون طرية ولكن ليست طرية. صفي العدس في مصفاة.
أثناء غلي العدس ، قم بإعداد بيكو دي جالو (وفقا لخطوات الاعداد على العبوة). اخلطي أيضًا توابل التاكو ، بما في ذلك نشا الذرة.
يُقطّع البصل إلى مكعبات ويُفرم الثوم ويُطهى بزيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة حتى ينضج. بمجرد أن ينضج البصل ، أضيفي العدس المصفى ، وتوابل التاكو ، وحوالي نصف كوب من الماء. يقلب ويطهى على نار متوسطة حتى يتماسك الخليط (حوالي 3-5 دقائق). تبلي بالملح حسب الرغبة - فهذا سيبرز النكهات حقًا (أضفت ملعقة صغيرة واحدة).
اصنع سندويشات التاكو ، باستخدام حوالي ربع كوب من العدس المتبّل لكل تاكو ، وشريحة واحدة من الأفوكادو ، وكمية صغيرة من بيكو دي جالو ، والقشدة الحامضة. إذا كان لديك كزبرة متبقية من بيكو دي جالو ، فيمكن استخدامها أيضًا فوق سندويشات التاكو.
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