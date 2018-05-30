مطبخ رمضان: تبولة، شيش طاووق وورق عنب لبناني

تبولة، شيش طاووق وورق عنب لبناني

من المطبخ اللبناني أشهى الاطباق المنوعة والغنية بالمكونات الطازجة.

التبولة اللبنانية

المقادير:

1 كوب برغل

2 حبة بندورة

½ حبة خيار

½ حبة فلفل

5 عود بصل أخضر

1 كوب بقدونس مفروم

2 ملعقة كبيرة نعناع طازج مفروم

عصير ليمونة

3 ملعقة كبيرة زيت

½ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة فلفل

الطريقة:

ضعي البرغل في وعاء واضيفي إليه 2 كوب ماء ساخن، اتركيهم لمدة 30 دقيقة.

قطّعي البندورة، الخيار والفلفل إلى مكعبات صغيرة.

صفّي البرغل من الماء، وضعيه في وعاء مع البندورة، الخيار والفلفل.

اضيفي النعناع والبقدونس إلى مزيج البرغل.

امزجي عصير الليمون مع الزيت، الملح والفلفل واضيفيهم إلى السلطة، قلّبي لتمتزج النكهات.

شيش طاووق بالليمون والقرفة

المقادير:

500 غ صدور دجاج، مكعبات متوسطة

حص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة قرفة

¼ملعقة صغيرة فلفل

¼ملعقة صغيرة بهار الدجاج

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 ملعقة كبيرة عصير ليمون

الطريقة:

ضعي الدجاج في وعاء متوسط.

ضعي باقي المكونات في وعاء صغير وقلّبي جيداً.

اضيفي التتبيلة إلى الدجاج وقلّبي حتى تتأكدي أن كل القطع قد تم تتبيلها.

غطي الوعاء وادخليه البراد لمدة ساعتين.

قومي بنقع العيدان الخشبية لمدة 20 دقيقة في مياة باردة لمدة 20 دقيقة قبل الاستخدام.

حمّي المشواة وادهنيها بالقليل من الزيت.

ضعي الشيش طاووق في العيدان الخشبية .

اشويه على المشواة لمدة 10 دقائق مع التقليب على كل الجهات وادهنيها بالتتبيلة كل فترة.

قدميها ساخنة.

ورق عنب على الطريقة اللبنانية

المقادير:

500 غ ورق عنب

1 ½ كوب أرز

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 حبة بصل مفروم

2 حبة بندورة مكعبات صغيرة

2 ملعقة كبيرة معجون بندورة

½ ملعقة صغيرة قرفة

½ ملعقة كبيرة سماق

½ ملعقة كبيرة عصفر

ملعقة كبيرة كزبرة مجففة

3 ملعقة كبيرة نعناع طازج مفروم

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

4 ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم

ملح وفلفل

كمية من مرق الدجاج

2 ملعقة كبيرة زيت

حبة بطاطس، شرائح

الطريقة:

اغمسي ورق العنب في ماء مغلي لمدة 3 دقيقة، ثم انتشليه وصفيه من الماء.

ضعي زيت الزيتون في قدر على النار وضعي معه باقي المكونات ماعدا مرق الدجاج، قلبي جيدا حتى تتجانس المكونات، دعيها على النار لمدة 10 دقائق.

احشي الجهة الخشنة من ورق العنب بملعقة كبيرة من مزيج الأرز، لفيها مع ثني الجوانب.

ضعي الزيت في قعر قدر عميق، رصي فوقه البطاطس حتى تغطي القعر.

رصي ورق العنب فوق البطاطس، اسكبي كمية كافيه من مرق الدجاج الساخن حتى يغطيها بالكامل.

اتركيه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة.