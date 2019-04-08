3 طرق طبية لتبييض البشرة السمراء

تبييض البشرة هو إزالة العيوب والتّصبّغات جراء التعرض لأشعة الشمس

تبييض البشرة هو إزالة العيوب والتّصبّغات والشّحوب، والأضرار التي تصاب بها البشرة جراء التّعرّض لأشعة الشّمس، والحصول على بشرة خاليّة من العيوب، ونضرة ومتوهّجة، وصافيّة، ولا يعني الحصول على لون بشرة فاتحٍ مغايرٍ لِلّون الطّبيعيّ والأصليّ للبشرة، وللحصول على البشرة النّضرة والخاليّة من العيوب التي تجعل لون البشرة داكناً.

وهناك طرق طبيّة يمكن باستخدامها تبييض البشرة ولكن تجب استشارة طبيب الجلديّة في حالة الرّغبة باستخدامها، ومنْها:

1- كريمات تفتيح البشرة: التي تعمل على تخفيف صبغة الميلانين في البشرة، ولكنّها قد تؤدي إلى تحسّسٍ وتهيّج البشرة، واستخدامها على المدى الطّويل يؤدي إلى شيخوخة البشرة المُبكّرة، لذلك يجب إستخدام منْتجات بوصفةٍ طبيّة وخاليّة من المواد الكيميائيّة الضّارة.

2- تسحيج الجلد: هو تقنيةٌ يقوم أخصائي الجلديّة بها، باستخدام فرشاة سلك دوارةٍ تعمل على تقشير الطّبقة الخارجيّة من الجلد، مما يُزيل تَصبّغات البشرة، ويؤدي إلى الحصول على بشرةٍ جديدةٍ فاتحة.

3- التّقشير الكيميائيّ: هو تقنية يقوم أخصائي الجلدية بها، وذلك بتطبيق حمض على البشرة، يُزيل الطّبقة الخارجيّة، للحصول على بشرةٍ جديدة، وفاتحة وخاليّة من العيوب.

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