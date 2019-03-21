5 نصائح للاهتمام ببشرتك خلال فصل الربيع

أشعة الشمس في فصل الربيع تصبح أكثر خطورة على البشرة

تظهرالكثير من مشكلات البشرة في فصل الربيع بسبب عدم استقرار الأحوال المناخية، لذلك تقدم لكم خبيرة البوابة في هذه المقالة بعض النصائح الجمالية التي تمكنك من استقبال فصل الربيع بجاذبية:

1- كريم ضد الشمس

مع اقتراب فصل الربيع تبدأ أشعة الشمس في الظهور بوجهها الآخر، فأشعة الشمس في فصل الربيع تصبح أكثر خطورة على البشرة، لذلك عليكِ أن تقومي باستخدام كريم حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة لتتجنبي التأثير السيء لأشعة الشمس القوية على بشرتك.

2- تقشير البشرة

نتيجة استخدام مستحضرات التجميل على البشرة كل يوم وتغيير الظروف الجوية تتعرض البشرة للجفاف، لذلك لابد لكِ أن تقومي بتقشير بشرتك لتتخلصي من خلايا الجلد الميت ولتجددي خلايا بشرتك من جديد لتستقبلي فصل الربيع بكل جاذبية وجمال.

3- ترطيب البشرة

بعد انتهاء فصل الشتاء تأثرت البشرة بالظروف الجوية المختلفة، وبعد انتهاء الجو البارد وبداية الجو المعتدل تتأثر البشرة ويصبح استخدام الكريمات المرطبة التي تستخدم في فصل الشتاء لا داعي له، لذلك استبدلي الكريم المرطب القوي بآخر أقل كثافة حتى تساعدي بشرتك على استغلال الزيوت الطبيعية التي تفرزها.

4- ترطيب الشفاة

بعض النساء من يتوقف عن استخدام مرطب الشفاه بعد انتهاء فصل الشتاء مباشرة، وهذا ما يتسبب في جفاف بشرة الشفتين، لذلك لا تتوقفي عن استخدام مرطب الشفاة سريعًا واستبدلي المرطب الخاص بكِ بآخر أخف لتتوقفي عن استخدامه في فصلي الربيع والصيف.

5- تغذية البشرة

قومي بتغيير النظم الغذائي الذي اعتدتِ القيام به طوال فصل الشتاء، وذلك لتقومي بتغذية بشرتك بعناصر تفتقد لها حتى يزداد توهجها وجاذبيتها في فصل الربيع، وذلك عن طريق تناول الخضروات والفاكهة بكمية مناسبة.

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