تجاربكم مع علامات تلقيح البويضة: 7 تجارب مفيدة لك

يعد التعرف على خلاصة تجاربكم مع علامات تلقيح البويضة من أهم وأكثر الأمور التي ترغب كثير من السيدات في التعرف عليها، فتحقيق حلم الأمومة دائما يبدأ بنجاح تلقيح البويضة، ويقصد بتلقيح البويضة نجاح الحيوان المنوي الذكري في الدخول إلى البويضة الأنثوية مكوناً الزيجوت أو اللاقحة التي تستقر في جدار الرحم مكونة الجنين.

وهناك العديد من العلامات التي يمكن أن يشير وجودها إلى تلقيح البويضة وأن هناك جنيناً قد أوشك أن ينبض في رحم أمه، ونظراً لزيادة البحث عن ماذا تشعر المرأة عند تلقيح البويضة سنوفر لكم خلال السطور القادمة من هذا المقال نماذج متعددة من تجاربكم مع أعراض تلقيح البويضة، فتابعوا.

تجاربكم مع علامات تلقيح البويضة

تنتظر كثير من السيدات على أحر من الجمر حلول تلك اللحظة التي يبشرها فيها الطبيب أنه لم يعد يفصلها عن تحقق حلم الأمومة غير شهور قليلة، لذا يزداد البحث بشكل ملحوظ على موقع جوجل الشهير عن تجاربكم مع علامات تلقيح البويضة، فعادة ما يصاحب تلقيح البويضة بعض الأعراض التي تبشر بحدوث حمل، وسنوفر لكم خلال السطور القادمة من خلاصة تجاربكم مع أعراض تلقيح البويضة، فتابعوا:

التجربة الأولى: تغيرات في الثديين

روت إحدى السيدات خلال تعليقها على أحد المنشورات على موقع الفيس بوك يناقش تجاربكم مع علامات تلقيح البويضة، أنها قد شعرت ببعض العلامات عند تلقيح البويضة بنجاح جعلتها تعتقد أنها حامل، وبعد مرور أيام بسيطة بدأت هذه الأعراض تتفاقم الأمر الذي جعلها تلجأ إلى الخضوع لاختبار حمل، وبالفعل كانت نتيجة الاختبار إيجابية وهي الآن في الأيام الأخيرة من الشهر الثامن من حملها.

ولعل أبرز هو حدوث تغيرات ملحوظة في الثديين من حيث اللون والشكل حيث يزداد حجم الثديين ويتحول لون حلمة الثدي إلى البني الداكن، فضلاً عن الشعور بالامتلاء والثقل في الثدي بالإضافة إلى الشعور بالألم بمجرد لمسهما، فإذا كنت سيدتي قد لاحظت ظهور هذا العرض فدعينا نزف لك التهاني ونبشرك بالحمل.

التجربة الثانية: التشنج والنزيف

عند الحديث عن ماذا تشعر المرأة عند تلقيح البويضة قالت إحدى السيدات الحوامل أنها قد تعرضت لبعض الأعراض قبل معرفتها بحدوث حمل جعلتها تشعر بالقلق، وهي حدوث تقلصات وتشنجات في الجزء الأسفل من الرحم وهي مشابهة تماماً لنفس التقلصات التي تشعر بها المرأة قبل نزول العادة الشهرية، ولكن ما جعلها تشعر بالقلق حقاً هو تعرضها لنزيف بسيط فقد لاحظت نزول قطرات بسيطة من الدم عرفت فيما بعد بأنه نزيف الانغراس، وهو نزيف بسيط لونه بني تتعرض له المرأة الحامل قبل موعد العادة الشهرية بأيام قليلة.

ويحدث هذا العرض نتيجة لانغراس البويضة المخصبة في جدار الرحم، وتتراوح مدة استمرار نزوله بين يوم ويومين ومع تفاقم هذا العرض مع تأخر نزول الدورة الشهرية اتخذت قراري بزيارة طبيب النساء لأطمئن على حالتي الصحية وأعرف سبب تعرضي لهذا الأمر، وقد أخبرني الطبيب أن هذه من العلامات الأكيدة على حدوث حمل وأنها دليل واضح على الإخصاب.

التجربة الثالثة: إفرازات مهبلية لزجة وكثيفة

خلال عرض تجاربكم مع علامات تلقيح البويضة دعوني أخبركم بتجربة إحدى السيدات التي سبق لها المرور بتجربة الحمل كما روتها لي، تقول السيدة أنا سارة أبلغ من العمر ٣٥ عام متزوجة ولدي ثلاثة أطفال، وقد لاحظت ظهور بعض الأعراض التي تكررت في كل المرات التي مررت فيها بتجربة الحمل وكانت أبرز هذه الأعراض هي الشعور بغثيان أثناء الصباح كما قد لاحظت أيضاً نزول إفرازات مهبلية غير معتادة وتتميز هذه الإفرازات بكثافتها ولزوجتها ولونها الأبيض الذي يشبه الحليب، الأمر الذي جعلني أشعر بالقلق عندما كنت حامل في طفلي الأول واعتقدت أنني أعاني من مشكلة صحية فقررت التوجه إلى طبيب النساء، وهنا أخبرني الطبيب أن هذا عرضاً طبيعياً من أعراض الحمل ولا يدعو للقلق على الإطلاق إلا صاحبه رائحة كريهة.

التجربة الرابعة: الشعور بالتعب والإرهاق

أدعى مارية أبلغ من العمر 29 عام أنا الآن في الشهر السادس من حملي، دعوني أخبركم بالأعراض التي شعرت بها في بداية حملي وجعلتني أتوقع أنه قد حدث تلقيح للبويضة وأن حلمي بالأمومة قد أوشك أن يتحقق، فقبل حلول موعد عادتي الشهرية بأيام بدأت أشعر بالتعب والإرهاق الشديد دون أن أبذل أي مجهود يذكر.

ومع تفاقم هذا العرض ذهبت إلى الطبيب وبعد أن فحصني جيداً أخبرني أنني حامل كما فسر لي سبب حدوث هذا الأمر معللاً أنها نتيجة لما تمر به المرأة من تغيرات هرمونية في بداية فترة حملها حيث يرتفع مستوى هرمون البروجسترون في الجسم ويقل مستوى سكر الدم كما يرتفع معدل هرمون البروجسترون أيضاً الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على مناعة الجسم ويجعل المرأة تشعر بالخمول والإرهاق ويزيد من تعرضها للتعب دون بذل مجهود.

التجربة الخامسة: غثيان الصباح

تحكي إحدى السيدات خلال الحديث عن تجاربكم مع علامات تلقيح البويضة أنها قد لاحظت قبل علمها بخبر حملها بفترة أنها تتعرض كل صباح إلى الشعور بالغثيان والرغبة في التقيؤ، كما كانت تشعر أيضاً بطعم يشبه مذاق المعدن في فمها طوال الوقت، كما قد زادت شهيتها تجاه بعض الأطعمة وأصبحت تكره تناول أطعمة أخرى كانت تفضل تناولها من قبل، وبعد أن ناقشت إحدى صديقاتها اللاتي مرت من قبل بتجربة الحمل بما تتعرض له أخبرتها أنها من علامات تلقيح البويضة ونصحتها بالاعتناء بصحتها جيداً، وأكملت السيدة حديثها قائلة أنها قد أجرت اختبار حمل بعد هذا الحدث بأيام وتأكدت من أنها حامل بالفعل.

التجربة السادسة: تقلبات مزاجية حادة

تقول إحدى السيدات الحوامل أنها قد لاحظت تعرضها لتغيرات مزاجية حادة قبل أن تعلم بخبر حملها وقد علمت بعد ذلك أن هذه علامة أكيدة على نجاح إخصاب البويضة، وقد استمر معها هذا العرض طوال فترة الحمل فكانت تتشاجر مع زوجها دون وجود سبب يذكر، وبعد أن أخبرت طبيبها بذلك ذكر لها أن هذا أمر طبيعي في فترة الحمل ينتج عن التغيرات الهرمونية التي تتعرض لها السيدات الحوامل وخاصة عند تلقيح البويضة، فإذا كنت تلاحظين يا عزيزتي أنك أصبحت على غير عادتك تثارين من أقل الأشياء بل وقد يصل بك الأمر إلى البكاء الشديد والتعرض لنوبات حزن واكتئاب، فننصحك أن تبادري بإجراء تحليل حمل، فلعل حلم أمومتك قد أوشك على التحقق.

التجربة السابعة: تأخر الدورة الشهرية

أنا أروى أبلغ من العمر ٢٧ عام دعوني أذكر لكم خلاصة تجربتي مع علامات تلقيح البويضة، حيث لم ألاحظ ظهور أي أعراض تخبرني بحملي إلا عندما تأخرت عادتي الشهرية عن موعد نزولها، ولأنه من المتعارف عليه بين السيدات أن هذا عرض واضح وأكيد من أعراض تلقيح البويضة، قررت شراء اختبار حمل على سبيل التجربة، فلا يوجد سبب آخر أتوقعه لهذا العرض لأن عادتي الشهرية منتظمة منذ أعوام، وبالفعل ظهر خطين وعلمت أنني حامل.

وهنا نكون قد وصلنا عزيزاتي إلي ختام هذا المقال بعد أن عرضنا لكن العديد من تجاربكن مع علامات تلقيح البويضة فهناك العديد من الأعراض التي يمكن أن يشير وجودها إلى تخصيب البويضة، فالأبناء رزق يهبه الله تعالى لمن أراد مت عباده كما أن الأمومة حلم تسعى كل السيدات المتزوجات لتحقيقه، لذا نجد كثير من النساء الراغبات في حدوث حمل يتابعن ظهور أعراض تخصيب البويضة، حيث تعد عملية تلقيح البويضة هي الخطوة الأولى في حدوث حمل، نرجو أن يكون مقالنا قد نال إعجابكم ووجدتم فيه ما يفيدكم.