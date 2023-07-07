الحمل والولادة من نعم الله سبحانه وتعالى على الناس، وما من مخلوق لايتمنى أن يهبه الله طفلاً سليمًا معافى، إلا أنه لابد أن يفضل البعض جنسًا على الٱخر حسب حاجته ورغبته وطبيعة مجتمعه، ففي كثير من المجتمعات يفضل سكانها إنجاب الذكور؛ لذا نجد المرأة تبحث عن تجارب الحمل بولد أيام التبويض، أو عن طريق أي وسيلة أخرى كي تحظى بفرصة أكبر لإنجاب طفل ذكر؛ لذلك سوف نقدم في المقال التالي شرحًا مفصلاً عن علاقة أيام التبويض بتحديد جنس المولود، وسوف نقدم بعض النصائح والطرائق التي استعملتها واستفادت منها الكثير من النساء.

كيفية حساب أيام الإباضة

بداية وقبل أن نتحدث عن تجارب الحمل بولد أيام التبويض على المرأة أن تتعلم كيفية حساب أيام التبويض عندها، إن فترة الإباضة هي الفترة التي تخرج منها البويضة الناضجة من المبيض، وتكون مستعدة للتلقيح، أما حساب هذه الفترة فيعتمد على تحديد موعد ٱخر دورة شهرية منذ اليوم الأول حتى اليوم الأول للدورة التي تليها، حيث تبدأ بالتدريج بطانة الرحم بزيادة كثافتها وسماكتها تهيؤًا لاستقبال البويضة، وتختلف فترة الإباضة من سيدة لأخرى، كما تختلف مع السيدة نفسها بين حيض وآخر؛ لأن هذا يتوقف على انتظام الدورة الشهرية.

وغالبًا ما يقدر الأطباء أن فترة التبويض تكون ما بين اليوم العاشر إلى اليوم السادس عشر من الدورة، فإذا وجد الحيوان المنوي البويضة يتم التخصيب وبالتالي يتم الحمل، وفي حال لم يتم تبدأ الهرمونات بالانخفاض فتنسلخ بطانة الرحم ويبدأ الطمث.

أعراض تشعر بها المرأة في أيام التبويض

بما أن فترة التبويض تعتبر فترة مبهمة ولا يمكن تحديدها بشكل قطعي ينصح الأطباء المرأة بتتبع بعض الدلالات التي تدلها على حلول موعد الإباضة، مثل:

1- ارتفاع في حرارة الجسم بمعدل نصف درجة إلى درجة كاملة.

2- زيادة الإفرازات المهبلية، والتي تصبح رائقة اللون، ومطاطية تشبه بياض البيض.

3- ارتفاع نسبة LH والذي يظهر بالاختبار البولي.

4- ألم عند لمس الثديين.

5- وجود بعض قطرات الدم التي تنزل عن طريق المهبل.

6- حدوث ألم وتشنج أسفل البطن، وأسفل الظهر.

7- زيادة الرغبة الجنسية.

نصائح لزيادة فرص الحمل في أيام التبويض

اعتمدت الكثير من تجارب الحمل بولد أيام التبويض على النصائح التالي ذكرها، كما يجب أخذها في الاعتبار بغض النظر عن رغبة المرأة في الحمل يولد أو بنت؛ لزيادة فرصة الحمل بشكل عام في هذه الفترة:

ممارسة الجماع بانتظام وخاصة في الأيام الزوجية 10 - 12 - 14 - 16.

الاستلقاء على الظهر بعد الجماع كي تصل النطاف إلى البويضة.

استخدام حاسبة الإباضة بشكل دقيق، فإن انتهاء اليوم السادس عشر لا يعني بالضرورة انتهاء فترة الإباضة، فقد تمتد إلى أيام أطول في حين كانت دورة المرأة كل 31 يوم وليس كل 28 يوم.

هل يتحدد جنس الجنين بعد الحمل مباشرة؟

إذا كانت النطفة حاملة للكروموسوم Y وأتت البويضة الأنثوية الحاملة لكروموسوم X يكون للجنين كروموسوم واحد Y وكروموسوم واحد X وقد يحمل الحيوان المنوي كروموسوم X ومن هنا نتأكد أن الحيوان المنوي هو المسؤول عن تحديد جنس الجنين، فالصبغيات عند الأنثى تكون ( X X ) اما عند الذكر تكون مختلفة ( X Y )، وبناءً على المعلومة السابقة نتأكد أن جنس المولود يتحدد منذ اللحظة الأولى للتلقيح، لكن الأعضاء تبدأ بالظهور منذ الأسبوع التاسع، ولا يمكن كشفها قبل الأسبوع الرابع عشر، ويرجع هذا إلى دقة وجودة الجهاز الرباعي الذي يستخدمه الطبيب، وبشكل عام يفضل الأطباء عدم الإفصاح عن جنس المولود قبل التأكد من الأمر.

أيام الإباضة وعلاقتها بتحديد جنس الجنين

قبل أن نتحدث عن علاقة يوم الإباضة بجنس الجنين وعن تجارب الحمل بولد أيام الاباضة، أو عن أفضل يوم للجماع في أيام التبويض للحمل بولد يجب أن نعلم أنه لا يوجد شيء مثبت بهذا المجال، ولم يُعرف الأمر هل هو خرافة أم صدفة أم حقيقة علمية، إلا أننا سوف نستعرض بعض المعلومات بناء على توقعات وتجارب متكررة اثبتت فاعليتها.

الأيام التي يرجح فيها الحمل بذكر

بناءً على بعض الدراسات فإن وقت الجماع يلعب دورًا مهمًا في مسألة الحمل بولد، فمن تجارب الحمل بولد أيام التبويض يمكننا القول إن الحيوانات المنوية تتنوع عند الرجل، فهي تحمل كروموسومات (X Y)؛ لذلك فإن هناك عدة أيام يفضل فيها الجماع للحمل بولد، وهي تكون قبل الإباضة مباشرة، وكلما كان الجماع بين الرجل والمرأة أقرب لفترة الإباضة ارتفعت فرصة الحمل بمولود ذكر؛ لأن الحيوانات المنوية التي تحمل كروموسوم (Y) أسرع للوصول إلى البويضة لكنه أضعف ولا يعيش طويلاً.

الحمل بعد التبويض مباشرة وعلاقته بجنس المولود

تتساءل الكثير من النساء هل الحمل بعد التبويض بيوم يكون ولد ، والحقيقة أنه لا يوجد إثبات يؤكد صحة هذه الفكرة، لكن هناك فرصة أكبر لإنجاب مولود ذكر إذا كان الحمل قد حصل مباشرة بعد التبويض وذلك تبعًا للعوامل التي ذكرت سابقًا، والتي لها علاقة بسرعة وضعف الكروموسوم الذي يحمله الحيوان المنوي.

وضعية الجماع وجنس المولود

من خلال بحث النساء عن تجارب الحمل بولد أيام التبويض وصلن إلى البحث عن طرائق الجماع، وعلاقتها بجنس الجنين، في الحقيقة ليس هناك دليل علمي قاطع يثبت صحة هذا الأمر، لكن يعتقد بعض الأطباء مثل الدكتورة شيتلس أن وضعية الجماع الخلفي لها تأثير على الحمل بذكر فإن الكروموسوم (Y) يكون أسرع إذا كان إطلاق السائل المنوي قريبًا أكثر من فتحة عنق الرحم.

طرائق للمساعدة في الحمل بولد

على المرأة التي تبحث عن تجارب الحمل بولد أيام التبويض أو عن طريق وسائل أخرى أن تطلع على بعض النصائح التي تزيد من فرصة إنجابها لمولود ذكر، ومنها:

الاعتماد على الأطعمة الدسمة، والغنية بالبوتاسيوم لأنها تزيد من قلوية المهبل، وهي البيئة الأنسب للحيوانات المنوية التي تحمل الكروموسوم المذكر، وهي كالموز والبطاطا الحلوة والأملاح والفاكهة واللحوم والخضراوات والمعكرونة.

الابتعاد عن مشتقات الحليب، واللبن، والشوكولا فإنها تزيد من حموضة الوسط، مما يقتل الحيوانات المنوية الحاملة للكروموسوم المذكر.

تحديد أيام التبويض، ويفضل أن تكون الأيام الأولى منها.

اتخاذ وضعيات الجماع التي تؤدي إلى القذف الأعمق كوضعية الجماع الخلفي.

استخدام غسولات بيكربونات الصوديوم التي تباع في الصيدليات، والتي تزيد من قلوية المهبل.

استخدام الرجل للملابس الفضفاضة المريحة من أجل أن يراعي درجة حرارة الخصيتين.

الحرص على وصول المرأة للرعشة الجنسية، لأنها تساعد على إفراز الجسم للمواد التي تزيد من قلوية المهبل.

المحافظة على الوزن المثالي، والابتعاد عن البدانة.

تجنب الرياضات الشاقة.

الابتعاد عن التدخين.

محاولة الحمل بعمر أصغر، لأنه كلما ازداد عمر المرأة قلت الفرصة في الحمل بولد.

في نهاية مقالنا عن تجارب الحمل بولد أيام التبويض يمكن القول إننا قد سلطنا الضوء على الطرائق المتبعة لزيادة الفرصة للحمل بمولود ذكر، إلا أنه لا بد لنا أن نذكرك سيدتي أن الذكر مثل الأنثى في عصرنا الحالي، فلا فرق بينهما، ويجب أن يكون تركيزك على صحة طفلك الجسدية، والعقلية، والنفسية قبل الاهتمام بجنس الجنين.