تجربتي لزيادة وزن طفلي وأفضل طرق معالجة النحافة

هل تشعرين بالقلق من نحافة طفلك؟ اليوم سوف أقوم بسرد تجربتي لزيادة وزن طفلي والتي أضمن لك الاستفادة منها، حيث أنني بالفعل قد تعبت من البحث، وتكرار المحاولات حتى وجدت طريقة فعالة، فبالإضافة لفائدة الحليب الطبيعي للطفل فهناك الكثير من الأطعمة التي من شأنها زيادة وزن الطفل بمقدار كيلو جرام خلال فترة قصيرة، ولكي تتعرفي على كل ما يمكن أن يزيد من وزنه ليس عليك سوى الاطلاع على الفقرات التالية وتنفيذ ما بها.

تجربتي لزيادة وزن طفلي

إذا كنتِ ممن يبحثون عن بعض النصائح التي قد تساعدك في الاهتمام بصحة طفلك فقد أتيت اليوم لأخبرك عن تجربتي لزيادة وزن طفلي؛ فقد كان طفلي بعمر 8 شهور وكان وزنه ضئيل، فكان لا يزيد عن 7 كيلو جرام، لذلك أسرعت بالذهاب لطبيب مختص، الذي أكد لي أنه لا يعاني من أي مشاكل عضوية بالمرة ولكني كنت أشعر بالقلق أيضًا، حينها بدأت باستخدام السيريلاك وكنت أضيف له بعض قطع الموز، وقد لاحظت أنه على الرغم من عدم تقبله لأي خضروات مسلوقة إلا أنه أحب طعم السيريلاك بالموز، وهذا ساعده في زيادة الوزن قليلًا، وبالفعل تجربتي هذه تعتبر من أكثر تجارب زيادة وزن الطفل سهولة.

نظام غذائي ملائم للأطفال الرُضع

يمكنك الاعتماد على نظام غذائي للاهتمام بطفلك، خصوصًا في فترة الرضاعة حيث أنها من أهم الفترات لطفلك، والذي من خلالها سوف أصف لكِ تجربتي لزيادة وزن طفلي الرضيع، وهي كما يلي:

مما لا شك فيه أن الرضاعة الطبيعية هي أفضل الطرق لزيادة الوزن في تلك الفترة، وتكون حتى يصبح عمره 6 أشهر.

بالإضافة لذلك يمكنكِ أن تقومي بتزويد عدد الرضعات أثناء اليوم، وبشكل منظم مقسم على ساعات اليوم.

ثم يمكنك القيام بإضافة بعض العناصر الغذائية بشكل تدريجي، مثل: البيض المسلوق، وكذلك الخضروات.

بالإضافة إلى أن السيريلاك الذي أظنه عنصر أساسي في تجربتي لزيادة وزن طفلي بكل سهولة؛ حيث بدأت بإعطائه ملعقة بشكل يومي مع زيادة الكمية بالتدريج.

كما أني كنت أقوم بمزج السيريلاك مع قطع الأفوكادو وخلطهم جيدًا، ثم كنت أطعمه إياه على مدار اليوم.

تجربتي مع السمسم للتخلص من نحافة طفلي

مما هو معروف أن السمسم يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، ولذلك يتم اختياره من قِبل الكثير من الأمهات عندما يحتاجون لزيادة وزن الطفل، والذي يستعمل كما يلي:

فيمكنك القيام بتجهيز كوب من السمسم الذي سبق تحميصه بشكل مناسب، ثم طحنه تمامًا في الخلاط.

وبهذا يمكن خلط ملعقة منه مع كوب حليب دافئ، ومنحه لطفلك، على أن يتم تناوله مرتين على مدار اليوم.

كذلك لا مانع من تناول كمية صغيرة من السمسم المطحون قبل تناول الطعام، وهكذا سوف تلاحظين زيادة وزن طفلك في فترة قصيرة.

تجربة الحلبة والسمسم في زيادة وزن طفلي

تقول إحدى صديقاتي: ربما لا يمكنك تخيل إلى أي مدى وصلت نحافة ابني، فقد كان يثير شفقة كل من يراه؛ حتى أراد الله ليّ أن أقابل إحدى الأقارب، وكانت كبيرة السن وبمجرد أن رأته أخبرتني عن خليط قد يساعد في زيادة وزنه، تقصد خليط الحلبة مع السمسم بالإضافة لبعض المكسرات، كما نصحتني بإعطائه له بشكل يومي وقد فعلت، وهذا على مدار نصف شهر وكان هناك زيادة ملحوظة في وزن طفلي حتى أني كنت أسمع التعليقات بنفسي، وبعد البحث ها أنا أسرد النصائح وأخبركم بـ تجربتي لزيادة وزن طفلي.

أطعمة لزيادة وزن الطفل

هناك الكثير من الأطعمة التي ساعدتني في نجاح تجربتي لزيادة وزن طفلي؛ والتي تحتوي على كافة العناصر الغذائية التي قد يحتاجها طفلي في تلك الفترة، وقد قمت بحصرها هنا للاستفادة منها، وهي كما يلي:

فاكهة الموز

تحتوي حبة الموز على عدد لا بأس به من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى أنه يحتوي على عدة عناصر غذائية وفيتامينات مفيدة لجسم الطفل، منها فيتامين C وأيضًا B6، فضلًا عن عنصر البوتاسيوم المفيد للجسم؛ حيث يمكنك أن تقوم بتقطيع حبة من الموز وهرسها بالشوكة وجعل طفلك يتناولها كل يوم، كذلك يمكنك عمله عصير.

البطاطا

بالطبع قد أضفت البطاطا الحلوة لـ قائمة الأطعمة التي ساهمت في الانتهاء تجربتي لزيادة وزن طفلي بالطريقة التي ترضيني، فهي تتضمن الألياف التي تغذي الطفل، وكذلك عنصر النحاس والبوتاسيوم، والفيتامينات A، B،C وغيرهم من العناصر التي تجعل عظام طفلك أقوى ووزنه جيد.

كوب من الزبادي

عندما يصبح سنّ الطفل عام حينها قومي بوضع الزبادي في قائمة اختياراتك، فالزبادي تساعد في تحسين عملية الهضم وهذا يساعد في فتح شهيته، فيبدأ في تناول وجبات أكثر خلال اليوم وبهذا يزداد وزنه، وحتى تحصلي على النتيجة التي ترغبين بها يمكنك عمل عصير مكون من الزبادي مع قطع الفاكهة وهو عنصر أساسي في قائمتك "أطعمة لزيادة وزن الطفل".

فاكهة الأفوكادو

يمكنكِ إطعام الطفل حبة من الأفوكادو بعد تقطيعها قطع صغير وهرسها، وتقديمها له حينما يشعر بالجوع؛ نظرًا لما تمتلك من عناصر غذائية وفيتامينات يحتاجها الطفل، خصوصًا عندما يكون نحيف بالإضافة إلى إمكانية خلطها مع كوب من الحليب وخلطهم في الخلاط، ثم جعل الطفل يتناول الخليط لفترة مناسبة، حتى يأتي ثماره في النهاية.

العدس

العدس من البقوليات المعروفة بفوائدها المتعددة، ولذلك فهناك بعض الأمهات اللواتي يضعونه في القائمة الخاصة بأطعمة الطفل، فالعدس بالفعل يتضمن الكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الطفل، بالإضافة إلى أنه يمكن لمعدة الأطفال أن تهضمه بسهولة، ولذلك أنصح به وبشدة فقد أتى ثماره في تجربتي لزيادة وزن طفلي.

خليط البطاطا والبيض لزيادة وزن الطفل

كنت أشكو نحافة طفلي لصديقتي فسارعت بإخباري عن خليط ممتاز، فقالت أنها كانت تقوم بوضع بيضة مسلوقة، مع حبة بطاطا مهروسة ثم تضع عليهم كوبًا من الحليب، ورشة خفيفة من الملح، وبعد ذلك تقومي بمزجهم في الخلاط الكهربائي، ثم تضعهم على نار هادئة لمدة 6 دقائق بحد أقصى، وتركه حتى يبرد تمامًا وإطعام الطفل كمية مناسبة يوميًا لمدة شهر، وأنهت حديثها بأن نتاج تجربتي لزيادة وزن طفلي كان 1200 جرام خلال ثلاثون يومًا، لا أخفيكم أمرًا أن ذلك الحديث قد أراح قلبي قليلًا، وقد قررت تجربة الأمر بكل حماس.

فوائد القرع في زيادة وزن طفلي

يعتبر القرع أحد العناصر الأساسية التي ساعدتني في تجربتي لزيادة وزن طفلي، بالإضافة إلى أنه يمنح طفلك الكثير من الفوائد التي تساهم في زيادة الوزن، فإنه له دور لا يُمكن إنكاره في تقوية مناعة الأطفال، كذلك فهو يعمل على القضاء على أغلب مشاكل الجهاز الهضمي، والديدان كما أن القرع يقوم بتخفيف عملية الإمساك لدى الأطفال، وبهذا يمكنك إطعام القرع للطفل والاستمرار على ذلك لفترة قصيرة بحد أدنى 15 يومًا، وبعد مرور هذه الفترة أضمن لك ملاحظة وزن طفلك وهو يتقدم بشكل واضح.

أفضل الطرق لزيادة وزن الرضيع في وقت قياسي

تخشى جميع الأمهات عواقب نحافة الطفلة، وعدم نموها بشكل طبيعي، ولذلك سوف نقوم بسرد الطريقة الأكثر سرعة في زيادة وزن الطفلة، وهي كما يلي:

الطريقة الأولى: يمكن إضافة الحليب لمنقوع التمر، مع القليل من منقوع التين والاستمرار في منحه للطفل لمدة تبدأ من عمر 6 شهور وحتى اكتمال عامه الأول.

يمكن إضافة الحليب لمنقوع التمر، مع القليل من منقوع التين والاستمرار في منحه للطفل لمدة تبدأ من عمر 6 شهور وحتى اكتمال عامه الأول. الطريقة الثانية: وهذه الوصفة تأتي ثمارها بعد فترة قليلة، حيث يمكنك خلط الزبادي مع بعض قطع الموز بالإضافة لملعقة صغيرة من السيريلاك.

وهذه الوصفة تأتي ثمارها بعد فترة قليلة، حيث يمكنك خلط الزبادي مع بعض قطع الموز بالإضافة لملعقة صغيرة من السيريلاك. الطريقة الثالثة: ويمكن تجهيزها بطريقة سهلة فيتم نقع بعض التمر في ماء دافئ، ثم تصفيتهم وإعطاء الطفل / الطفلة المشروب للاستمتاع بفوائده.

ويمكن تجهيزها بطريقة سهلة فيتم نقع بعض التمر في ماء دافئ، ثم تصفيتهم وإعطاء الطفل / الطفلة المشروب للاستمتاع بفوائده. الطريقة الرابعة: قومي بخلط بعض الحمص لـ كوب كامل من الحليب، إضافةً لما سبق يمكن مزج 2 ملعقة من العسل وتقليبهم ثم تقديمه للطفل.

قومي بخلط بعض الحمص لـ كوب كامل من الحليب، إضافةً لما سبق يمكن مزج 2 ملعقة من العسل وتقليبهم ثم تقديمه للطفل. الطريقة الخامسة: يتم خلط التين ثم وضعه مع كوب من عشب اليانسون لـ كوب من الحليب وتقليبهم وهي من أكثر الوصفات المستخدمة في تجربتي لزيادة وزن طفلي.

بعض النصائح الضرورية لزيادة وزن الطفل

لا يمكننا الاهتمام بالطفل دون الاهتمام بالنصائح التي يمنحنا إياها الأشخاص المختصون في ذلك، حيث أن قد لجأت لأخصائي مختص والذي ساعدني كثيرًا في تجربتي لزيادة وزن طفلي، ومن هذه النصائح ما يلي:

يمكنك تقديم وجبات ذات حجم صغير، وبشكل متكرر، فمثلًا يتم تقديم الطعام 5 مرات على مدار اليوم.

كما ينبغي اختيار الأطعمة التي تتضمن على عناصر الطاقة في مكوناتها، مثل: الحليب والأفوكادو.

أيضًا من الممكن أن تقومِ بتنوع الطعام حتى لا يملّ الطفل، وحتى يكسب عناصر غذائية متنوعة.

بالإضافة لما سبق ذكره فيجب تقديم الأطعمة والمشروبات التي يميل الطفل لتناولها.

فضلًا عن أن إطعام الطفل بمجرد أن يجوع له دور رئيسيًا في زيادة وزنه.

إضافةً لذلك فمن الضروري تناول كمية مناسبة من الماء؛ حتى يكون الجسم رطب.

وأخيرًا عليكِ الابتعاد عن تقديم المياه أو أي مشروب أثناء تناوله للطعام، إلا عند الحاجة وبقدر مناسب.

دور المكملات الغذائية في زيادة الوزن للأطفال

كثيرًا من السيدات يتساءلن عن دور المكملات الغذائية في تجربتي لزيادة وزن طفلي، ولذلك صار من الضروري ذكر أن تناول المكملات لا يكون إلا بأمر الطبيب المختص، فربما يكون الطفل لا حاجة له بها، فضلًا عن أن الكثير من المختصين في مجال التغذية ينصحون بالابتعاد عنها، إلا في بعض الحالات التي قد يؤكد المختص احتياجها الشديد لها.

وفي النهاية وبعد أن قمت بعرض تجربتي لزيادة وزن طفلي، والتي أرجو أن تكون مفيدة لكم، ولكن عند الوصول إلى هنا وجب التنبيه أن المشروبات لا تقل أهمية عن الأطعمة من حيث الإفادة في زيادة الوزن للطفل، ولهذا يجب تجهيز بعض العصائر الطبيعية وتقديمها له باستمرار حتى يكسب الصحة، والمناعة اللازمة لصدّ البكتيريا والجراثيم التي تعيق زيادة وزنه بشكل طبيعي، فضلًا عن أن النتيجة لن تظهر في وقت فوري ولكنها بحاجة للوقت.