تجنبي استخدام هذا النوع من زيت الزيتون للطهي

في الماضي القريب ، ارتفعت شعبية زيت الزيتون والطلب عليه في جميع أنحاء العالم. والسبب هو أنه يعتبر واحد من أكثر أنواع الزيوت صحية على هذا الكوكب. تشير العديد من الدراسات إلى أن زيت الزيتون مفيد للصحة ، ويساعد في إنقاص الوزن ويمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بنوبة قلبية. يعتبر زيت الزيتون أيضًا جزءًا مهمًا من النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​، والذي يُعتبر النظام الغذائي الأكثر صحة في العالم. هناك أنواع مختلفة من زيوت الزيتون المتوفرة في السوق مثل زيت الزيتون البكر الممتاز وزيت الزيتون البكر وزيت الزيتون المكرر وثفل زيت الزيتون ، لكن لا تعتبر كلها جيدة لأغراض الطهي. تعالوا نتعرف على الحقائق:

ما الذي ينبغي تجنبه؟

من بين الأنواع المختلفة من زيت الزيتون المتوفرة في السوق ، لا ينصح بزيت الزيتون البكر للطبخ. خاصة عند طهي المقليات.

لماذا زيت الزيتون البكر الممتاز ليس جيدًا للطبخ

تتم معالجة زيت الزيتون البكر الممتاز من كبس الزيتون ثم يتم تعبئته بالعديد من المواد النشطة حيوياً ، والتي تتضمن مضادات الأكسدة القوية وفيتامين E . وهو يساعد على محاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تضر الخلايا والأنسجة ، مسببة أنواع مختلفة من الأمراض. يحتوي الزيت أيضًا على كمية كبيرة من الدهون غير المشبعة الاحادية وبعض الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة ، والتي ترتبط بصحة القلب الجيدة.

الجانب السلبي الرئيسي لاستخدام زيت الزيتون البكر الممتاز للطهي هو أنه يحتوي على نقطة تدخين منخفضة. تبلغ درجة التدخين في الزيت البكر حوالي 374 إلى 405 درجة فهرنهايت (190-207 درجة مئوية). عندما يصل أي زيت إلى نقطة دخانه ، يبدأ في الانهيار ، مما يؤدي إلى فقدان المغذيات وربما تشهد بعض التغيير في النكهة.