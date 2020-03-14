تجنبي دهون البطن في فترة الحجر الصحي الوقائي

اثبتت العديد من الدراسات العلمية أن منطقة البطن من أكثر المناطق بالجسم التي تسمح بتكون وتخزين السعرات الحرارية بها ومن المناطق التي يصعب حرق الدهون بها مما يستدعي اتباع أنظمة غذائية وممارسة تمارين رياضية خاصة لحرق الدهون بها.

اذا كنت ستقومين بالبقاء في المنزل لفترة من الوقت كأجراء وقائي فيجب ان تحذري تراكم الدهون في منطقة البطن، وتتجنبي هذه الاطعمة:

الكربوهيدرات

الخبز والمكرونة وبعض الحلوى المصنعة من الدقيق تتسبب في زيادة وزن الجسم وتراكم الدهون في منطقة البطن حيث تعد تلك الأغذية من الكربوهيدرات التي يصعب حرق كل سعراتها الحرارية مما يؤدي إلى تخزين السعرات الحرارية التي لم تحرق في الجسم، لذلك استبدلي تلك الأغذية بالحبوب الكاملة والخضروات والفواكه للحفاظ على وزن الجسم.

الأملاح

تناول الأغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح يتسبب في زيادة وزن الجسم بشكل أكبر وذلك نتيجة تسبب تلك الأغذية في احتباس السوائل بالجسم خاصة في منطقة البطن، لذلك احرصي على التوقف عن تناول الأغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح للحفاظ على صحة أعضاء جسمك حيث تتسبب الأملاح في ضرر العديد من أعضاء الجسم كالكلى.

الألبان

تحتوي الألبان على كميات كبيرة من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، ومنا البروتين والكالسيوم الازمان للحفاظ على صحة الجسم، لكن تناول كميات كبيرة منها يتسبب في زيادة الوزن وذلك لاحتوائها أيضًا على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية التي يمكن تخزينها بالجسم على هيئة دهون، لذلك احرصي على تناول كميات مناسبة من الألبان ومنتجاتها للاستمتاع بوزن مثالي واستبدلي كاملة الدسم منها بمنزوعة الدسم للحفاظ على وزنك.

الأطعمة الحارة

تناول الأطعمة الحارة من الأمور التي تتسبب في إصابة الجهاز الهضمي بالتوتر مما يؤدي إلى تراكم الدهون بمنطقة البطن، لذلك احرصي على التوقف عن تناول الأغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفلفل الحار للحفاظ على صحة جسمك ووزنه ولتستمتعي بمذاق الأطعمة التي تتناوليها.

السكريات

الأغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر هي الأغذية التي تتسب بشكل أساسي في زيادة الوزن، فإدمان تناول الحلويات والمشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر يتسبب في زيادة الوزن بشكل كبير، لذلك احرصي على التوقف عن تناول الأغذية التي تحتوي على السكريات واستبدليها بالفواكه التي تحتوي على نسبة مناسبة من السكر سهل الحرق والأكثر إفادة للجسم.

