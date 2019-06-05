تجهيزات المنزل لاستقبال الضيوف يوم العيد

لم يبق سوى أيام قليلة على حلول عيد الفطر المبارك، ويشغل ربات البيوت في تلك الأيام دائمًا كيفية تجهيز المنزل لاستقبال الضيوف في هذه الأيام الجميلة، ولصعوبة تلك المهمة تقدم لكم روتانا. نت عددًا من النصائح التي يسهل اتباعها لتخفيف عبء تلك المهمة، وهي كالآتي:

– تغيير إكسسوارات المنزل لإحداث شعور بالتجديد، مثل الستائر الجديدة والنظيفة، والسجاجيد الصغيرة، واستخدام الزهور الطبيعية من أجل إحداث التأثير المطلوب.

– تحضير حلوى العيد والكعك الخاص، ويفضل صنع تلك الحلوى يدويا لعرض قدراتك في صنع الحلويات على الضيوف، وفي حال تم شراء هذه الحلوى من الخارج يفضل شراءها قبل العيد بأيام.

– يجب أن يكون هناك اختلاف وتنوع بين أنواع الحلوى، وذلك لضمان موافقتها لجميع الأذواق، وخاصة أذواق الأطفال ليلائم هذا الجميع وبشكل عام يجب أن تكون مناسبة لجميع الأعمار.

– استخدام معطرات الجو سوف تكون فكرة رائعة لوضع لمسة منعشة على منزلك، خاصة إذا تم وضعها مقابل أجهزة التكييف مما سوف يساعد في انتشار الرائحة العطرية في كل أرجاء المنزل.

– اختيار الألوان الفاتحة والمبهجة للستائر والمفارش، ويفضل الستائر الشفافة لأنها تعطي اتساعًا في المكان، وهذا سوف يفيد كثيرًا إذا ما كان عدد الزائرين كبيرًا، ومن الممكن استخدام الشموع المعطرة كإضاءة مساعدة.

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