تحذيرات هامة للسيدة الحامل خلال شهر رمضان

لا يرى أغلب الأطباء مانعاً من صيام السيدة الحامل خصوصاً إذا اتبعت بعض الإرشادات الهامة، وقامت باستشارة الطبيب ولم يكن لديها أي مشاكل صحية سابقة أو لاحقة جراء الحمل. ولكن في نفس الوقت يحذر الأطباء المرأة الحامل من إهمال بعض أعراض الإرهاق اثناء الصيام، التي تتمثل في انخفاض الضغط، والشعور ببرودة الأطراف، والغثيان، والدوار (الدوخة) وعدم القدرة على القيام بأي مجهود، ولهذا إذا شعرت الحامل بهذه الأعراض فعليها بالإفطار وعدم إكمال صيامها، خوفا من تفاقم الحالة أو سقوطها على الأرض (في حالة إغماء).

نصائح للسيدة الحامل خلال شهر الصيام

تناول وجبة سحور غنية بالمواد الغذائية مثل الكالسيوم البيض والألبان.

تناول وجبة إفطار غنية بالمواد الغذائية مع التركيز على الأغذية التي تحتوي على البروتين مثل اللحوم، سواء البيضاء أو الحمراء، والأسماك والبيض إلى جانب تناول الخضروات الطازجة والتقليل من النشويات.

شرب السوائل وخصوصا الماء لتعويض النقص خلال ساعات الصيام .

تناول الحلويات باعتدال، لأنها غنية بالسعرات الحرارية اللازمة لطاقة الجسم.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على البهارات والتوابل الحارة.

التقليل من تناول المياه الغازية والشاي والقهوة لأنها مدرة للبول وتسبب الجفاف.

بصفة عامة فإن الصيام لا يؤثر على الأم الحامل التي تتمتع بصحة جيدة. ولكن في حالة شعور الأم الحامل بإجهاد أو دوار (دوخة) فإن الذهاب إلى الطبيب يعتبر أمرا ضروري جدا.