عزيزتي الأم: طرق طبيعية لتحفيز الولادة

إذا تجاوزتِ الأسبوع الأربعين من الحمل يمكن أن يلجئ الأطباء للطلق الصناعي لتحفيز الولادة، ولكن يمكن أن تتم الولادة بسهولة ويُسر دون اللجوء إلى الطلق الصناعي بل عن طريق استخدام بعض الوسائل الطبيعية.

طرق تحفيز الطلق:

العلاقة الحميمة: العلاقة الحميمة من أقوى الطرق الطبيعية لتحفيز الطلق ومساعدة الجنين في اتخاذ وضعية مناسبة للولادة الطبيعية، فعند الوصول للنشوة يفرز الجسم نسبًا كبيرة من هرمون الأوكسيتوسين الذي يساعد على زيادة الانقباضات في الرحم. وبشكلٍ عام فإن ممارسة العلاقة الحميمة في الشهور الأخيرة وطوال فترة الحمل آمنة تمامًا، الحالة الوحيدة التي لا يُفضّل فيها ممارسة العلاقة الحميمة هي حالة نزول الماء لأن العلاقة وقتها يمكن أن تزيد من خطر إصابة الجنين بالعدوى.

الرياضة: السكوات وصعود الدرج (السلم) وتمارين الكارديو كلها مناسبة ومهمة لتحفيز الطلق، فكل التمارين التي تزيد من معدل ضربات القلب وتدفق الدم في أجزاء الجسم المختلفة تساعد في تحفيز الطلق وزيادة انقباضات الرحم.

الأطعمة الحارة أو الحريفة: الأطعمة التي تحفز الطلق، مثل الأطعمة الحارة والغنية بالتوابل التي تحتوي على ريحان أو زنجبيل طازج، كلها تساعد في زيادة حركة الأمعاء التي يمكنها التأثير مباشرةً في حركة الرحم وحدوث انقباضات، ومن ثم تسريع الطلق.

الرقص: من الطرق الممتعة لتحفيز الطلق الرقص الشرقي أو التانجو أو الزومبا، وغيرها من أنواع الرقص التي تساعد في تحريك عضلات الجسم بالكامل، وتزيد من معدل ضربات القلب. يمكنك استبدال الرياضة بالرقص فهو من الطرق الفعّالة في تحفيز الطلق، ويعدل من وضع الحنين إذا كان لم يتخذ وضعية الولادة بعد. قيادة السيارة: يحذر الأطباء من قيادة السيارة في الشهور الأولى حتى تتجنبي خطر الإجهاض، لكنهم ينصحون بها في الشهر الأخير على وجه التحديد لتحفيز الرحم وزيادة الانقباضات.

المساج: استرخاء العضلات والتخلص من التوتر يرسل إشارة للجسم بإمكانية البدء في العمل والاستعداد للولادة، فالتوتر والضغط العصبي لا يفيدان أبدًا في الولادة الطبيعية وتحفيز الطلق، يمكنك الحصول على جلسة مساج كاملة في المنزل بأيدي متخصص أو طلب جلسة مساج من زوجك أو أحد المقربين لكِ، المهم هو أن تتوافر لديه المعلومات عن أماكن التوتر في الجسم وكيف يمكن التخلص منها.

الحمام الدافئ: الماء الدافئ كذلك يساعد على الاسترخاء والتخلص من الإجهاد والتوتر، وهو طريقة من طرق تحفيز الطلق الطبيعية.

تحفيز الحلمات: تحفيز الحلمات بطرق مختلفة من الوسائل السريعة لإطلاق هرمون الأوكسيتوسين الذي يساعد في زيادة انقباضات الرحم وتسريع الولادة الطبيعية، لذا لا يُنصح باستخدام هذه الطريقة إلا بعد إتمام الشهر التاسع.