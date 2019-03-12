10 خطوات ليكون الزوج سعيدًا مع زوجته

الاستماع إلى شكواها والسؤال عن سبب غضبها أو حزنها

إنّ أبسط تعريف للسعادة الزوجية، هو شعور الزوجين بتوافقهما وانسجامهما مع بعضهما، ووجود المحبة والألفة بينهما، مما يدفع إلى استقرار العلاقة بينهما، وتقوية دعائم الأسرة، وهناك العديد من الخطوات التي تُساعد الزوجين على تحقيق السعادة الزوجية.

كيفية تحقيق سعادة الزوج مع زوجته يمكن تحقيق سعادة الزوج مع زوجته من خلال ما يأتي:

1- مساعدتها في الأمور المنزليّة، مثل تنظيف الأطباق، وكنس المنزل مع زوجته، بالإضافة إلى الاهتمام بالطفل عندما تسمح الفرصة.

2- احترامها أمام الناس وفي كلّ الحالات، بما فيها ذلك وجودهما في المنزل.

3- الاستماع إلى شكواها، والسؤال عن سبب غضبها أو حزنها، ومساعدتها على التخلص من المشاعر السلبية والاكتئاب.

4- التصريح بجمالها وأناقتها المُلفتة، فبعض الأزواج يتوقفون عن الإعجاب بزوجاتهم، أو التغزل بهن بعد أيام قليلة من الزواج.

5- عدم الصراخ في وجهها، أو رفع نبرة الصوت عند الحديث معها.

6- محاولة كبح جماح غضبها بالطريقة الصحيحة، كمراضاتها والحنو عليها، ومحاولة إضحاكها دون الاستهانة بسبب غضبها.

7- تقدير دموعها أو طريقة تعبيرها، وردة فعلها على بعض الأمور، كتعاطفها مع مشهد إنساني لضحايا الحروب والمجاعات عند مشاهدتهم على شاشة التلفاز.

8- منحها المساحة الكافية للاهتمام بنفسها، والتفرغ لتحقيق بعض أهدافها وأُمنياتها الشخصية، دون طلب المزيد من الأعمال والمهام التي تُرهق المرأة، وتُقلل طاقتها، وتُقلل شعورها بأهميتها في الحياة.

9- تقدير مجهود المرأة في المنزل، أو تجاه علاقتها بزوجها.

10- تقديم الهدايا للزوجة بين الحين والآخر، وإسعادها بالمفاجآت السارة.

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