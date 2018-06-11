نصائح بسيطة لتخزين الحلويات الرمضانية

تخزن الكنافة في القوالب الفويل الجاهزة لدخول الفرن

توفير وقت تحضير الحلويات في العزومات أو الأيام العادية، أمر في غاية الضرورة، ومن الأمور التي تساعدك على ذلك تخزين الحلويات لتناولها في اليوم التالي، بدلًا من التخلص منها وصنع غيرها.

وذكرت الشيف نجلاء الشيرشابي، طرق بسيطة لحفظ الحلويات الرمضانية منها الكنافة والجلاش، بحسب موقع "سي بي سي سفرة".

طريقة تخزين الكنافة:

تخزن الكنافة في القوالب الفويل الجاهزة لدخول الفرن، لأن نقلها بعد تجميد من وعاء لآخر سيتسبب في تكسرها.

1- تفك الكنافة جيدًا وتخلط مع السكر البودرة.

2- في قالب من الفويل تفرد الكنافة ويضغط عليها.

3- أضيفي الحشوة المفضلة إليك، مكسرات أو جوز هند بشرط أن تكون الحشوة جافة.

4- في حالة أردت حشوة سائلة كالمانجو، تحفظ الكنافة جافة وتضاف الحشوة عند الطهي.

5- تضاف السمنة سائلة بعد وتضاف طبقات الكنافة الأخرى.

6- أخيرًا يغطى القالب الفويل بغطائه الكارتوني العازل ويوضع في كيس بلاستيكي محكم الغلق لضمان عدم تسرب أي رائحة أخرى لها.

7- عند موعد طهيها تخرج من الفريزر إلى الفرن في نفس القالب.

طريقة تخزين الجلاش:

1- يفرد ورق الجلاش في طبق الفويل.

2- تدهن السمنة السائلة بين الطبقات وتضاف المكسرات.

3- نفس الفكرة مع الجلاش المحمر، يدهن بالسمن من الداخل وتضاف المكسرات ويلف ولكن يمكن حفظه في أطباق فلين للتوفير.

4- يغلف الفويل جيدًا ويترك في الفريزر.

طريقة تخزين القطايف:

1- من المفضل عدم حفظ عجينة القطايف في الفريزر لأنها ستجف وستتشقق عند حشيها.

2- يمكنك أن تحشيها بأنواع عديدة من المكسرات أو الجبن ثم اغلاقها باحكام على شكل هلال ثم تفريزها.

3- قسميها على عدة أكياس بلاستيكية ودوني عليها التاريخ ونوع الحشوة. ولتحضيرها يكفي اخراجها قبل ساعة من الفريزر ثم قليها.

4- اتبعي هذه الحيلة لتحضير قطايف بالفستق الحلبي.

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