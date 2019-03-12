أفضل 10 أطعمة لتخفيف الوزن

هذه الاطعمة تزيد حرق السعرات الحرارية والدهون

واحدة من أصعب جوانب فقدان الوزن هو النظام الغذائي. بالتأكيد ، يمكنك قضاء ساعات في اليوم في صالة الألعاب الرياضية ، ولكن إذا كنت تأكل طعام غير صحي - فلن تفقد أي وزن.

عند اتخاذ قرار اتباع نظام غذائي ، هناك بعض الجوانب البسيطة التي يجب الالتزام بها. فقد أظهرت الوجبات الغذائية منخفضة الدهون ومنخفضة السعرات الحرارية والبروتينات في كثير من الأحيان أفضل النتائج. فيما يلي قائمة بالأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي والتي تلبي كل هذه المتطلبات ، وهي لذيذة ومتعددة الاستخدامات.

الفاصوليا السوداء

تكتظ الفاصوليا السوداء بالبروتين ، دون كل الدهون المشبعة الموجودة في البروتينات الحيوانية.

الشوفان

يعد الشوفان مصدرًا رائعًا للألياف ويحتوي على نشا مقاوم ، وهو عبارة عن كربوهيدرات صحية تعزز عملية التمثيل الغذائي في الجسم بشكل طبيعي.

الأفوكادو

بصرف النظر عن كونه مصدرا ممتازا آخر من الألياف ، فإن الأفوكادو يحتوي على حمض الأوليك. هذا الحمض المعين عبارة عن مركب موجود في الدهون غير المشبعة الأحادية الصحية (MUFAs) التي تقلل من الجوع.

سمك السلمون

مصدر من البروتينات الخالية من الدهون يسمح لك بالحصول على سعرات حرارية صحية دون إضافة الدهون. ويزخر سمك السلمون أيضاً ب MUFAs صحية أثبتت أنها تزيد من فقدان الوزن على الحمية العادية منخفضة الدهون.

البروكلي

البروكلي هو نوع آخر من الخضار المليء بالألياف ، ولكنه منخفض بالسعرات الحرارية. ومن المعروف أيضا أن البروكلي له تأثيرات مضادة للسرطان.

الأرز البني

يعتبر الأرز البني مصدرا رائعا للنشا المقاوم الذي يعزز عملية الأيض وحرق الدهون .

الكمثرى

صدق أو لا تصدق ، تحتوي كمية واحدة على 15٪ من القيمة اليومية الموصى بها للألياف. فالأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من الألياف يتناولون عادة سعرات حرارية أقل ويخسرون المزيد من الوزن.

النبيذ الاحمر

باعتدال ، يحتوي النبيذ الأحمر على ريسفيراترول ، وهو مضاد للتأكسد موجود في جلد العنب الذي أظهر توقف تخزين الدهون. يمكن أن يؤدي شرب كأس من النبيذ إلى زيادة قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية لمدة تصل إلى 90 دقيقة.

الجريب فروت

الجريب فروت يحتوي على مركب يخفض الانسولين ، وهو هرمون تخزين الدهون. الجريب فروت هي أيضا 90 ٪ من الماء ، والترطيب هو المفتاح لفقدان الوزن.

الفاصوليا

تحتوي الفاصوليا على مستويات عالية من النشا المقاوم للبروتين والألياف. وهي أيضا متعددة للغاية عندما يتعلق الأمر بالطهي ، حتى تتمكن من العمل بها في أي خطة النظام الغذائي.