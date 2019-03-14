ما هو تخلخل العظام الحملي؟

تخلخل العظام الحملي هي حالة نادرة، هكذا يعتقد الباحثون، التي تظهر في كثير من الأحيان خلال الربع الثالث من الحمل أو فورا بعد الولادة. تحدث هذه الظاهرة عادة في الحمل الأول، ولا تتكرر. النساء اللاتي يصبن بها غالبا ما يشكون من الام الظهر، فقدان الطول وتصبن بالكسور في فقرات العمود الفقري.

منذ عام 1996 ابلغ عن 80 حالة كهذه في الولايات المتحدة. الباحثون لا يعرفون ما إذا كان هذا يحدث بسبب الحمل أو بسبب مشاكل صحية أخرى للمريضه.

الاشياء التي قد تغير هذا الوضع، مثل العوامل الوراثية أو استخدام الستيروئيدات، يجري بحثها حاليا. على الرغم من أن هناك زيادة في استهلاك الكالسيوم عند المراة الحامل، وجسمها يفقد الكالسيوم بوتيرة عالية بسبب تواتر التبول، فان التغييرات الاخرى التي تحدث أثناء الحمل، مثل زيادة في مستويات هرمون الاستروجين والوزن، يمكن حتى ان تقوي كثافة العظام. لا يزال هناك الكثير من الامور التي لم يتم بعد توضيحها بشأن تأثير الحمل على كثافة العظام عند المرأة.