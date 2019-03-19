تدريبات القوة قد تقلل من أمراض الكبد الدهنية

إلى جانب كونها مفيدة للقلب ، يمكن أن تقلل تدريبات القوة أيضًا من تراكم الدهون في الكبد وتحسين تنظيم نسبة الجلوكوز في الدم ، وفقًا لدراسة أجريت على الفئران.

وأظهرت الدراسة التي أجراها فريق من جامعة كامبيناس في البرازيل أن تدريبات القوة يمكن أن تقلل من الدهون المخزنة في الكبد وتحسن السيطرة على نسبة الجلوكوز في الدم لدى الفئران السمنة ، حتى دون فقدان الوزن الكلي للجسم.

تشير النتائج إلى أن تدريب القوة قد يكون استراتيجية سريعة وفعالة للحد من مخاطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية والسكري لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

وقالت بيريرا دي مورا من الجامعة "إن هذه التحسينات في عملية التمثيل الغذائي حدثت خلال فترة قصيرة على الرغم من أن الكمية الكلية من الدهون في الجسم لم تتغير ، فهي تشير إلى أن تدريبات القوة يمكن أن يكون لها آثار إيجابية على الصحة وتؤثر بشكل مباشر على وظيفة الكبد والتمثيل الغذائي".

وقالت "قد تكون استراتيجية أكثر فاعلية وخالية من الادوية، ومنخفضة التكلفة لتحسين الصحة".

خلال البحث ، الذي نشر في مجلة علم الغدد الصماء ، حقق الفريق في تأثير التمرين القائم على القوة على تراكم الدهون في الكبد وتنظيم نسبة الجلوكوز في الدم وعلامات الالتهاب في الفئران السمنة.

وأجرت الفئران البدينة تدريبات قوية على مدى فترة زمنية قصيرة ، وهو ما لن يكون كافيا لتغيير تكوين الدهون في الجسم.

بعد هذا التدريب قصير الأجل ، كان لدى الفئران دهن كبد أقل ، كما قلة مستويات علامات الالتهابات وتحسنت نسبة الجلوكوز في الدم ، على الرغم من عدم حدوث أي تغيير في وزن الجسم الكلي.

وأضافت أن هذه الفوائد الصحية ستكون أكثر فاعلية إذا ما اقترنت بتقليل الدهون في الجسم.

بناءً على هذه النتائج ، يمكن توجيه الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة إلى زيادة أنشطتهم من خلال تدريب القوة ، ولكن يجب عليهم دائمًا استشارة طبيب الرعاية الأولية.

السمنة ، وهي وباء صحي متزايد على مستوى العالم ، تؤدي إلى التهاب في الكبد وتضعف قدرتها على تنظيم نسبة الجلوكوز في الدم. يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري والمضاعفات المرتبطة به ، بما في ذلك تلف الأعصاب والكلى.