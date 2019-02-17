عزيزتي الأم: هذه الأخطاء تنعكس سلباً على نفسية الطفل

تربية الاطفال تعتبر مسؤولية مشتركة

يجب أن تعلمي سيدتي أن لكل مرحلة احتياجاتها الخاصة لدى الطفل وكل خطوة تستلزم أسلوب تخاطب وتربية معينة حتى يصبحوا قادرين على مسك زمام الأمور بمفردهم. الطفل مثل الورقة البيضاء وأنت من سيرسم مستقبله بيديك. من الضروري أن نكون قدوة حسنة لأبنائنا في جميع تصرفاتنا لأن ذلك سيسهم في تكوين عقلية ونفسية وثقافة طفلك.

تربية الاطفال تعتبر مسؤولية مشتركة وينعكس ذلك على نفسية الطفل بالإضافة إلى مجموعة من الأخطاء التي يقع فيها الوالدين دون إدراك ذلك.

التحدث في كل المواضيع أمام الطفل

من الأخطاء التي يقوم بها الأباء في حق أطفالهم هو التحدث عن المشاكل الزوجية أو غيرها أمام الأطفال مما يشعرهم بالخوف وعدم الأمان وحالة من القلق الدائمة والمريبة.

ردود فعل قاسية

من الطبيعي أن يخطئ الأطفال لذلك هم بحاجة إلى الآباء لكن تجنبي سيدتي أن يكون رد فعلك قاسي وحاد لأن ذلك سيؤثر على نفسية طفلك وسينفر منك.

عدم الاهتمام بمشاعر طفلك

يتصرف بعض الآباء في بعض الأحيان بتجاهل كبير إزاء أطفالهم في حين أنهم يجب أن يكونوا ملاذ الطفل أثناء الشعور بالخوف خاصة في الأماكن المظلمة أو الوحدة. على الأباء أن يكونوا حافز لتشجيع أطفالهم حتى يتمكنوا من تخطي هذه المشكلة بأمان.

التهديد

من أخطر الأشياء التي يقوم بها الأباء هو تهديد الطفل مما يؤدي إلى بعث الشعور بالخوف وعدم الأمان والراحة مثل كلمة “سأذهب وأتركك” أو “تناول أو أضربك”.. هناك الكثير من العقابات التي تمكنك من تربية إبنك بالشكل الصحيح مثل حرمانه من لعبته المفضلة لفترة معينة أو إلغاء التنزه المبرمج، لذلك لاتؤذي صغيرك وتبعثي فيه عدم الشعور بالإستقرار.