ماذا يعني ترتيبك في العائلة؟

الطفل الأول يمتاز بالأهداف المحددة يحبون الكمال وأحياناً يدافعون ببسالة عن آرائهم وافكارهم

يقسم بعض الناس بأنهم يستطيعون توقع شخصيتنا من شهر ولادتنا. بينما يستعمل الآخرون لون الشعر، أو الكف، أو القراءات التنجيمية، أو الأبراج الصينية، أو (وهذا ما أثار فضولي) ترتيبنا في العائلة.

فوفقا للبحث الذي بين يدينا، يؤثر موقعك في العائلة سواء كنت المولد الأول أو المتوسّط أو أخر العنقود على شخصيتك المستقبلية. ولكن إلى أي مدى ولماذا هذا الموضوع لا يزال مثار للجدل.

ويقول بعض الخبراء بأن مكاننا في العائلة يؤثر على وجهة نظرنا الاجتماعية، واحتمالات إن نرسل إلى مدرسة خاصّة، وحتى على النقود التي سنجنيها عندما نكبر.

قد تؤيدون الدكتور كونلي أو الدكتور سولاوي ، في النهاية هذا رأيكم الخاص، أما أنا فبصراحة ترتيبي الثانية في العائلة، لذا لن أفرض عليكم وجهة نظري بتسلط.

الطفل الأول:

يمتازون بالأهداف المحددة، يحبون الكمال وأحياناً يدافعون ببسالة عن آرائهم وافكارهم. لديهم حس قوي بالمسئولية، وغالباً ما يتبعون القوانين والأنظمة في محاولة لإرضاء الجميع والحصول على السيطرة المطلقة. يقول عالم النفس دانيال أيكشتاين، دكتوراه، من جامعة أوتاوا في أريزونا." أنهم الفائزون دائماً."

من مشاهير هذه الفئة:

الرؤساء ترومان، وجونسن، وكارتر، وجورج دبليو بوش، وأوبرا وينفري، وبيل كوسبي،، وبيتر جيننغز، وجاكي أوناسيس كيندي.

الطفل الوحيد:

الطفل الوحيد مثل الطفل الأول، لكن بمميزات أكثر تطرفا. فهم يتحملون المسئولية بشكل جيد جدا، ويحبون القيام بكل شيء بشكل مثالي، وغالباً ما ينسجمون مع الأشخاص الأكبر سنًا.

من مشاهير هذه الفئة:

فرانك سيناترا، وروبرت دي نيرو، وألتن جون، ولورين باكال، وروبن وليامز.

الطفل المتوسّط:

(وتشمل الأطفال الذين يقعون بين أول طفل وأصغر طفل بغض النظر عن العدد)

يتفق أكثر الخبراء بأنّ الأطفال المولدين في الوسط هم الأكثر صلابة، وعناداً. فهم يحاولون بشكل ثابت أن يبرزوا بين أشقائهم الآخرين، الذين كسبوا منزلة خاصّة بسبب ترتيبهم في العائلة بدون جهد (الطفل الأول والطفل المدلل الصغير) .

ووفقا لكونلي تقل نسبة إرسال الأطفال الذين يقعون في الوسط إلى المدارس الخاصة بنسبة 25% مقارنة مع أشقائهم، كما أنهم من المحتمل أن لا يحصلوا على ما يرغبون به خمسة أضعاف أشقائهم.ويميل الأطفال في هذه الفئة إلى الثورة وحب التنافس، وقد لا يشعر بالانتماء بشكل كامل للعائلة بسبب الفروق في المعاملة. ولكنهم مع ذلك محبون للسلام، ودبلوماسيين، ومرنين ويمتاز الكثير منهم بأنهم اجتماعيون، ومستقلون، وكرماء.

من مشاهير هذه الفئة:

ديفيد ليترمان، ودونالد ترامب.

أصغر أفراد العائلة:

عادة ما يتم تدليل أصغر أفراد العائلة، تتم إحاطته بطوق من الرعاية والاهتمام، كما يلقى الدلال والمعاملة الخاصة من كل أعضاء العائلة تقريبا، لذا يكبر ويكبر مع الشعور بأنه لا يمكن أن يخطأ. لذا فغالباً ما يكون الأصغر الأكثر حبا للمجازفة، والمخاطر، والقيام بأمور لا يمكن لأشقائه حتى التفكير بها، والمشكلة أنه غالبا ما ينجو بأفعاله، لأنه يبقى دائماً في نظر الجميع الأصغر والأقل خبرة.

وعلى العموم يمتاز الأشخاص من هذه الفئة بالإبداع، والحس الفكاهي، والغرابة. كذلك فهم مثابرون، ومقنعون، ومناورون رائعون، وغالبا ما يتمنون لو بقوا أطفالا إلى الأبد. وبسبب هذا الشعور، فهم معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بالاضطرابات النفسية ومشاكل المخدرات والكحول.

من مشاهير هذه الفئة:

كايتي كوريك، روس بيرو، غولدي هون، جيم كاري، جاي لينو، بلور بيلي، درو كاري، وستيف مارتن.