أسباب تساقط الشعر بعد الولادة

جربي الحصول على قصة شعر جديدة

هل تعانبن من تساقط الشعر مباشرة بعد الولادة؟ لا تقلقي سنخبرك كل الاسرار المتعلقة بالشعر في هذا المقال. يزداد مستوى هرمون الإستروجين خلال الحمل ما يؤدي إلى انخفاض معدل تساقط الشعر، وتصبح خصلات الشعر سميكة نتيجة لعدم سقوطها.

والسبب الرئيسي في تساقط الشعر المتزايد بعد الإنجاب هو انخفاض مستوى هرمون الإستروجين وعودته إلى مستواه الطبيعي بعد انتهاء فترة الحمل، فيتساقط الشعر السميك الذي لم يسقط خلال الحمل، وهذا ما يجعلك تشعرين بأن شعرك يتساقط بشدة بعد الولادة لكنه في الحقيقة يعود إلى طبيعته إذ تعد بداية لنمو الشعر من جديد.

وعادةً ما يبدأ تساقط الشعر الغزير بعد الولادة بثلاثة أشهر ثم يعود إلى معدله الطبيعي بعد الولادة بستة أشهر إلى عام، استشيري الطبيب إذا استمر تساقط شعرك لفترة أطول فقد يكون هناك سبب آخر قابل للعلاج.

يعتقد البعض أن هناك علاقة بين الولادة القيصرية وتساقط الشعر بغزارة، والحقيقة أنه ليس هناك علاقة بين نوع الولادة وتساقط الشعر بعدها، فالشعر يتساقط بسبب انخفاض معدل الهرمونات بعد الولادة سواء كانت ولادة طبيعية أو قيصرية.

نصائح هامة للحفاظ على الشعر بعد الولادة:

ابحثي عن المنتجات المناسبة للعناية بالشعر، التي تساعد على زيادة كثافة الشعر. تجنبي التوتر العصبي، ولا تقلقي نهائيًا بخصوص شعركِ.

جربي الحصول على قصة شعر جديدة، قصري شعركِ لتحسين التغذية الواصلة إليه.

راقبي طعامكِ واحرصي على الحصول على غذاء متوازن، إذ يتكون الشعر أساسًا من البروتين، لذلك يفضل أن تتناولي غذاءً غنيًا بالبروتين المتوافر في اللحوم والدجاج والأسماك. وكذلك الحديد المتوفر في السبانخ واللحوم وخصوصًا الكبد، والزنك ومضادات الأكسدة التي تتوافر في الخضروات والفواكه الطازجة.

عوضي العناصر الغذائية الضرورية، عن طريق تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية، مثل فيتامينات B وC وE والزنك. استعملي الكريمات الموضعية والزيوت الطبيعية المناسبة التي تغذي الشعر وتعمل على زيادة نموه، مثل: زيوت الزعتر والروزماري وجوز الهند واللوز، وبياض البيض المخلوط بزيت الزيتون.

تجنبي استعمال الصبغات ومستحضرات فرد الشعر نهائيًا خلال هذه الفترة.

تجنبي استعمال مجففات الشعر، وخصوصًا على درجات الحرارة العالية، فهي تؤدي إلى تكسر خصلات الشعر وزيادة تساقطه. واظبي على مساج لفروة الرأس يوميًا، سواءً منفردًا أو باستعمال أحد الزيوت أو المستحضرات التي تساعد على تحفيز نمو الشعر، فذلك يؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وبالتالي نمو الشعر بشكل صحي.

احرصي على وجود فترة زمنية كافية بين كل ولادة وأخرى، وذلك لتعطي فرصة كافية لجسمك وشعرك ليتعافى ويعود إلى طبيعته. ولا تقلقي فتساقط الشعر بعد الولادة مسألة مؤقتة، واعتني بشعرك جيدًا حتى يستعيد صحته وجماله في فترة قصيرة، واستشيري الطبيب إذا لم يتحسن الوضع مع الوقت.