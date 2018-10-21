بالصور: تسريحات شعر للمدرسة سهلة وسريعة

تسريحات شعر للمدرسة سهلة وسريعة

كل البنات يحببن أن يكون لهن إطلالة جميلة ومميزة خلال اليوم الدراسي في المدرسة، تحتار الأمهات في اختيار تسريحة الشعر الملائمة لطفلاتهن عند ذهابهن إلى المدرسة، حيث يبحثن دائماً عن تسريحة جميلة وغير معقدة، مليئة بالحركة تضفي شعورًا بالسعادة، وبذات الوقت بسيطة وسهلة لإنجازها.

وقد تجد الأم العديد من التسريحات الجميلة لطفلتها، إلا أن غالبيتها ليست ملائمة للمدرسة أو لا يمكنها أن تبقى ثابته لنهاية الدوام المدرسي الذي يمتد لساعات طويلة، وهو ما يحد من اختيارتها، ويجعلها دائما على تسريحة واحدة أو اثنتين فقط، ما يجلب الممل لطفلتها، التي تبحث عن التميز أمام زميلاتها وتشعر بالسعادة لأي تسريحة تحظى إعجابها أو شرائط ملونة تزين بها شعرها.

" موقع البوابة" تقدم لطفلتك أجمل التسريحات الناعمة التي تتميز بحيوتها ومناسبتها للشعر الطويل والقصير، هل أعجبتك؟

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