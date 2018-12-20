7 خطوات لعقاب الأطفال دون ضرب

تجنبي تماماً استخدام العنف كطريقة لتربية الطفل

كثيراً ما يحتار الآباء والأمّهات في طريقة عقاب أطفالهم على سلوكياتٍ خاطئة يرتكبونها باستمرار، وقد يلجأ بعضهم إلى تعنيف أطفالهم بالضرب أو بالشتم والتجريح والصراخ عليهم بصوتٍ عالٍ ظانّين بأنّ هذه الطريقة هي الأقدر على ردع أطفالهم عمّا يرتكبونه من أفعالٍ مزعجة داخل المنزل.

أثبتت دراسات علم النفس بأنّ توبيخ الأطفال باستمرار وبخاصّة أمام أصدقائهم، وكذلك العقاب الجسدي من أفشل طرق التربية الأسرية؛ إذ إنّها تؤدّي إلى أضرار نفسية كبيرة على الطفل، وتبقى ترافقه إلى أن يكبر؛ فهذه الأساليب التقليديّة في التربية تضعف من ثقة الطفل بنفسه، وتولّد الحقد والكراهية للآباء، كما تعزز السلوك العدواني لدى الطفل في تعامله مع الآخرين مستقبلاً.

في هذا المقال نقدم لكِ عزيزتي الأم طرق وخطوات العقاب الصحيحة، وهي:



1- من الضروري أن تخبري الطفل بتوقعاتك وبما كنت تنتظرين منه من أفعال جيدة قبل البدء بمعاقبته. لتتأكدي من أنه مدرك تماماً لعواقب تصرفه.

فعلي سبيل المثال وعندما يقوم الطفل بالرسم على الجدارن عليك أن تشرحي له بأن هذا تصرف غير مقبول وبأسباب رفضك لتصرفه ومنعه عنه. وبأن عليه أن يقوم بتنظيف كل ما قام بكتابته.



2- تجنبي تماماً استخدام العنف كطريقة لتربية الطفل فذلك سيجعل الطفل ينتهج العنف منهجاً للتعامل مع الآخرين وهذا أمر غير محبب.



3- يمكنك اتباع طرق عقاب مفيد وذا نتائج مضمونة وليس له آثار سلبية على شخصية ونفسية الطفل، كالإهمال والوقوف في زاوية العقاب التي قد تكون إحدى زوايا المنزل. مع إهماله لمدة لا تزيد عن عشر دقائق.



4- لا تلجئي للعقاب كحل رئيسي لحل المشاكل التي يقوم بها الطفل فذلك سيولد لديه شعوراً بعدم الثقة وسيهدم جسور المحبة بينه وبين الأهل وسيزيد من السلوك العدواني لديه.



5- الحل الأفضل والأمثل هو وضع قواعد محددة للعائلة وتوضيحها للأفراد جميعاً منذ الصغر. وبذلك سينشأ الأطفال بشكل طبيعي يستطيعون التمييز بين الخطأ والصواب.

6- حرمان الطفل من الخروج للعب مع أصدقائه المعتادين، أو منعه من مشاهدة أفلام الكرتون التي يحبّها ويتابعها يومياً، أو إلغاء نزهة آخر الأسبوع التي اعتاد عليها .

7- يجب أن يكون العقاب قصير الفترة حتى لا يتسبّب بعقد نفسية لدى الطفل .

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