نصائح سريعة لفحص تسوس الاسنان لدى طفلك

علمي اطفالك تنظيف الاسنان

كل الأطفال يريدون تناول الحلويات والشوكولاتة في عطلتهم الصيفية. ولكن هذا الروتين المكثف من الوجبة الخفيفة الغنية بالسكريات والكربوهيدرات مثل الرقائق، والكعك، والحلويات والجبن والبيتزا يمكن ان يتلف اسنانهم.

تعتبر هذه المواد الغذائية غذاءا للبكتيريا المسببة للتجاويف. ومع انتهاء موسم الاعياد والصيف سوف يعاني العديد من الأطفال من تسوس الأسنان المعروف باسم التسوس.

ويمكن أن تزيد الكولا والمشروبات الغازية من المشاكل لأنها تحتوي على حامض يفسد سطح الأسنان ويسهل اختراقها وتعرضها للتسوس.

5 أسباب مسؤولة عن حساسيّة الأسنان

نقدم لكم اليوم بعض النصائح التي لا تقدر بثمن حول كيفية رعاية أسنان أطفالك:

1. استثمري في فواكه صحية في الثلاجة. إذا تم تقطيع الفواكه ووضعها في الثلاجة جاهزة للأكل فهناك احتمال كبير لان يقوم طفلك بتناولها بدلا من كيس الرقائق.

2. قدمي للاطفال عصائر الفواكه الطازجة. ماء جوز الهند أو عصائر الفاكهة الطبيعية افضل من المشروبات الاصطناعية.

3. عودي طفلك على تناول العلكة الخالية من السكر. العلكة جيدة لانها تزيل ما لصق بالاسنان من حلوى وسكاكر ولكنها ليست افضل من فرشاة الاسنان!

4. قدمي للاطفال الاطعمة الصديقة للاسنان. هذه الخضار تعمل مثل فرشاة الأسنان. حاولي إعطاء الطفل قطعة من التفاح، الجزر أو الكمثرى بعد الشوكولاته. لانها مفيدة جدا وغنية بالألياف التي تنظف أي طعام التصق بالأسنان.

5. غسول للفم. يمكنك ايضا استخدام غسول الفم الذي يحتوي على الفلوريد للمساعدة في الحد من تسوس الأسنان.

الأغذية المثالية للوقاية من تسوس الأسنان