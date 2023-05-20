البوابة - هل تبحث عن وصفة باردة تشيز كيك التوت البري من أبرز الوصفات التي يجب ان تتعلمها في موسم الصيف الحالي. مكوناتها بسيطة ويمكن اعدادها في المنزل بسرعة.

ظهرت فطيرة الجبن في شكلها الجديد في أواخر العصور الوسطى في أوروبا ، ولكن تعود أصولها الى القرن الخامس قبل الميلاد، عندما صنع الإغريق القدماء أول كعكات الجبن البدائية المعروفة ، والتي تتكون من فطائر من الجبن الطازج المطحون ناعمًا بالدقيق والعسل ويُطهى على صينية خزفية.



تشيز كيك بارد بالتوت البري

المكونات:

1 ½ كوب بسكويت الحبوب الكاملة

1 كوب زبدة طرية

حشوة تشيز كيك:

10 شرائح جيلاتين

1 كوب كريمة

2 ½ كوب جبن كريمي

1 ½ كوب جبن كريمي

1 حبة فانيليا (منزوعة البذور)

1/2 كوب سكر

1 ليمونة (بشر وعصير)

للزينة:

½ كوب عصير توت بري

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة نشاء ذرة



خطوات التحضير:

- ضعي البسكويت في كيس بلاستيكي وقومي بتفتيته باستخدام الشوبك. يُعجن البسكويت مع الزبدة الطرية ويضغط بالتساوي على قاعدة قالب الكيك. يوضع في الثلاجة ليبرد.

- للحشوة : قم بتليين الجيلاتين في الماء البارد. تُخفق الكريمة لتشكيل قمم صلبة. تُخفق الجبنة الكريمية مع الجبن الكريمي وبذور الفانيليا والسكر وبرش الليمون والعصير لتشكيل مزيج ناعم. يوضع الماء والجيلاتين وقم بإذابته في مقلاة صغيرة على نار خفيفة مع التحريك. تقلب 2-3 ملاعق كبيرة من خليط التشيز كيك ثم قلب خليط الجيلاتين بسرعة في خليط التشيز كيك. أضف الكريمة المخفوقة ووزعها على قاعدة البسكويت. ضعها في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل.

- للتزيين: يُغلى عصير التوت البري مع السكر. يمزج 1 ملعقة كبيرة من نشا الذرة مع 1-2 ملعقة كبيرة ماء لتشكيل عجينة ناعمة وحركها مع 1/2 كوب من العصير. يغلى حتى يثخن قليلا. يرفع عن الحرارة ويترك ليبرد.

- قبل التقديم مباشرة ، يخرج تشيز كيك من القالب ويسكب فوقه الطبقة العلوية من التوت البري حتى تقطر ببطء على الشرائح عند تقطيع كعكة الجبن.



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