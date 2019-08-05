تشيز كيك بارد بالعنبية

تُعرف هذه الكيكة باسم فرحة التوت الأزرق أو العنبية ، وهي ببساطة تشيزكيك مع الكريمة والتوت.

المكونات:

1 عجينة فطيرة جاهزة ومبردة

16 أوقية جبن كريمة

2 مغلف كريمة خفق جافة

1 كوب حليب كامل الدسم

1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

2 كوب سكر بودرة

2 علبة عنبية أو توت أزرق

الطريقة:

باستخدام الخلاط ، يخفق جبن الكريمة جيداً.

في وعاء خلاط منفصل ، تخلط الكريمة مع الحليب والفانيليا ، وفقًا للتعليمات. اخفقها حتى تبدأ في تكوين قمم ناعمة ، حوالي 4 دقائق.

يضاف الجبن الكريمي والسكر المجفف إلى مزيج الكريمة، ثم يخفق لمدة 3 إلى 5 دقائق أو حتى يصبح ناعمًا ودسمًا.

تنشر الكريمة المخفوقة على الفطيرة المحضرة.

ثم توضع حشوة فطيرة التوت.

قم بتغطية صينية التشيز كيك بالورق النايلون وضعها في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل ، أو طوال الليل إن أمكن.

عندما تكون جاهزًا يمكنك تناولها مع الكريمة المخفوقة.