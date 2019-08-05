تشيز كيك بارد بالعنبية

تُعرف هذه الكيكة باسم فرحة التوت الأزرق أو العنبية ، وهي ببساطة تشيزكيك مع الكريمة والتوت.
المكونات:
1 عجينة فطيرة جاهزة ومبردة
16 أوقية جبن كريمة
2 مغلف كريمة خفق جافة
1 كوب حليب كامل الدسم
1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا
2 كوب سكر بودرة
2 علبة عنبية أو توت أزرق
الطريقة:
باستخدام الخلاط ، يخفق جبن الكريمة جيداً.
في وعاء خلاط منفصل ، تخلط الكريمة مع الحليب والفانيليا ، وفقًا للتعليمات. اخفقها حتى تبدأ في تكوين قمم ناعمة ، حوالي 4 دقائق.
يضاف الجبن الكريمي والسكر المجفف إلى مزيج الكريمة، ثم يخفق لمدة 3 إلى 5 دقائق أو حتى يصبح ناعمًا ودسمًا.
تنشر الكريمة المخفوقة على الفطيرة المحضرة.
ثم توضع حشوة فطيرة التوت.
قم بتغطية صينية التشيز كيك بالورق النايلون وضعها في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل ، أو طوال الليل إن أمكن.
عندما تكون جاهزًا يمكنك تناولها مع الكريمة المخفوقة.
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