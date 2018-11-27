اصنعيه بنفسك: مضاد البقع اللونية والتصبغات

هل تعانين من مشكلة البقع اللونية؟ تعلمي معنا هذه الطريقة الفعالة لمحاربة البقع والتصبغات الجلدية...

يعرف الكركم بخصائصه العلاجية وفوائده الجمالية منذ قديم الزمان.

وأثبتت الأبحاث العلمية الحديثة أن مادة الكركمين من أقوى مضادات الأكسدة الموجودة في الطبيعة، كما أنها تحارب الالتهابات وتقتل البكتيريا والفطريات بالإضافة إلى محاربة ظهور علامات التقدم في السن والبقع الداكنة وتعزيز قوة البشرة ونضارتها.

أما القهوة، فهي تحتوي على عناصر تحمي ضد الذرات الحرة المسببة للإلتهابات في الجسم والتي تؤدي إلى الظهور المبكر لعلامات الشيخوخة. كما أنها غنية بالكافيين الذي ينشط الدورة اللمفوية ويساعد على التخلص من السموم والإنتفاخ.

جربي هذا العلاج الرائع الذي يوحد لون البشرة ويجعلها ناعمة ونضرة من أول إستعمال.

المكونات:

- ربع كوب من مسحوق الكركم.

- ربع كوب من البن الخشن.

- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

- ملعقة كبيرة من العسل.

- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

اخلطي المكونات جيدا ثم افركي جسمك بالخليط مع التركيز على المناطق الجافة والتي تعاني فيها من الجلد الداكن مثل الركبتين وتحت الإبطين. اتركي العلاج على بشرتك لمدة 10 دقائق ثم إغسلي جسمك بالماء الدافئ.