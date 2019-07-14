10 تصرفات تدل على أن زوجك عاشق لكِ

يقال إن العشق لا يدوم طويلاً وهذا صحيح إذا كانت مجرد قصة حب عابرة بين رجل وامرأة. لكن ثبت أن عشق الرجل للزوجة يمكن أن يطول إلى الأبد. وقد تطرقت لهذا دراسة برازيلية بقولها إن المرأة تحب دائماً أن ترى زوجها مجنوناً بها بالرغم من إيمانها بأن الحب الحقيقي الناضج أكثر قابلية للديمومة.



وأضافت الدراسة: «يمكن الجمع بين الاثنين، أي الحب والعشق لتكون العلاقة الزوجية ساخنة بشكل مستمر. ورغم أن العشق هو أقوى من الحب لكن الحب يعتبر أكثر منطقية، وهذا يعني أنه لا يوجد منطق للعشق إلا أنه أكثر سخونة، وحيوية، وجنوناً من الحب، فإذا كان صادقاً، فإن العلاقة الزوجية يصبح لها طعم خاص».

* كيف تعرفين أن زوجك يعشقك؟

إذا كانت هناك شكوك لدى الزوجة فيما إذا كان زوجها يعشقها فيمكنها أن تراقب عشرة تصرفات أساسية تدل على أنه عاشق حتى أذنيه، فما هي هذه التصرفات؟

أولاً- يعاملك بمنتهى الاحترام

عندما يكون الرجل عاشقاً لزوجته فإنه يعتني بكل التفاصيل المتعلقة بالتعامل معها، ويأتي على رأسها الاحترام. وعلى المرأة أن تلاحظ فيما إذا كان يعطي قيمة لآرائها، ويمدح شخصيتها، ويعطي أهمية لتفهم عاداتها وتصرفاتها الشخصية.

ثانياً- هو يفكر بك فقط

عندما يكون في عمله فإنه يبقى على تواصل دائم معك، ويرسل إليك رسائل مضحكة، ومرحة عبر هاتفه الخلوي. كما أنه يجعلك تشعرين بأنك الإنسانة الأكثر أهمية في حياته. فعندما تكونين بعيدة عنه يشعرك بأنك بالقرب منه.

ثالثاً- يقدم التنازلات

أكدت الدراسة أن العشق يجعل القلب طرياً، وقابلاً لتقديم التنازلات. فعندما تشعرين بأن زوجك أكثر مرونة معك فإن ذلك يعني أنه يقدم الكثير من التنازلات خاصة أن الرجال عادة لا يتنازلون عن آرائهم، أو يقدمون التنازلات أمام المرأة. فمرونة الزوج العاشق يجب ألا تترافق بالتذمر.

رابعاً- يظهر لك عواطفه بشكل واضح

من المعروف أن الرجل لا يظهر كثيراً عواطفه تجاه المرأة عموماً، وتجاه الزوجة بشكل خاص. فإذا كان يظهر عواطف جياشة أمامك فإن ذلك يعني أنه يعشقك. ومن هذه العواطف شعوره بالفخر عندما تمشيان معاً، وعندما تكونان وحدكما.

خامساً- يحب الاعتناء بك

الرجال لا يظهرون اعتناءً كبيراً بالمرأة بعد الزواج، وبخاصة بعد مرور سنوات عدة عليه، ولكنه، أي زوجك، إذا واصل هذا الاعتناء بك من جميع النواحي فإن ذلك يدل أيضاً على أنه يعشقك.

سادساً- يحب أن تحبي عائلته

الرجل الذي يعشق زوجته يفعل المستحيل؛ كي يجعل العلاقة بينها وبين عائلته متوازنة، ومبنية على الاحترام.

سابعاً- يعتذر عندما يخطئ

الرجال عادة يتكبرون عن طلب العفو من زوجاتهم، أو الاعتذار لهن عندما يرتكبون خطأ بحقهن. ولكن إذا كان زوجك من النوع الذي لا يخشى أن يطلب منك العفو، ويعتذر لك فإن ذلك يعني أنه يعشقك كثيراً.

ثامناً- هو يستعيض عن كلمة «أنا» بـ«نحن»:

قالت الدراسة إن من طبيعة الرجل أن يتحدث باسمه، ويستخدم كلمة «أنا» كثيراً. ولكن إذا كان يتحدث باسمه واسم زوجته فإنه يستخدم دائماً كلمة نحن. وهذا يعني، -بحسب وصف الدراسة- الكثير من الاحترام لك كزوجة.

تاسعاً- يجعلك جزءاً هاماً من خططه المستقبلية

هناك أزواج كثيرون لا يحبون أن تتعرف الزوجة على خططهم المستقبلية من حيث الحياة المهنية والاقتصادية. ولكن عندما يصارحك بكل خططه، ويهتم برأيك حولها فإن ذلك -دون شك- دليل عشق كبير لك.

عاشراً- لا يستحيي من قول «أنا أحبك»

أشارت الدراسة إلى أن قول الزوج لزوجته «أنا أحبك» يدل على الكثير من الاحترام، وإظهار المشاعر تجاهك. فهناك رجال يتوقفون تماماً عن ترديد هذه العبارة بعد مرور وقت على الزواج. فإذا كان زوجك لا يستحيي من ترديد ذلك في كل مرة لزم فيه الأمر فإنه حتماً يعشقك.

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