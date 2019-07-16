4 تمارين لعضلات الأنف لتعطيه حجماً أصغر

قد تشعر المرأة في بعض الأوقات أنها في حاجة إلى عملية تجميل لأنفها لكنها لا تدرك انها تستطيع القيام ببعض التمارين التي تمرن عضلات الأنف وتعطيه حجماً أصغر:
1-افتحي الفم للأسفل بحيث تكون بشرة الأنف مشدودة بشكل جيد.
2-ضعي إصبعي السبابة على جانبي فتحات الأنف وقومي بالتنفس من الأنف بشكل قوي.
3-أنظري للأعلى وقومي بتحريك فك الفم السفلي للأعلى وللأسفل مرات عدّة.
4- تكرار هذا التمرين ثلاثة مرات يوميًا تراوح فترة كل مرة إلى 10 دقائق يساعد في الحصول على أنف أكثر استقامة وجاذبية.
شاهدي ايضاً:
7 خطوات تجميلية حديثة لتصغير الأنف
تعرفي على أسباب التهاب الأنف التحسّسي في فصل الشتاء!
Via SyndiGate.info
Copyright © 2019 An-Nahar Newspaper All rights reserved.