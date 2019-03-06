هل يساعد تصغير المعدة في تخفيف الشهية للحلويات؟

تصغير المعدة يقلل الاهتمام بالحلويات

توصل علماء أمريكيون إلى نتيجة مفادها أن عملية تصغير المعدة التي تُجرى في إطار علاج السمنة تكبت مَيل الشخص الذي خضع لهذه العملية إلى تناول الطعام. واكتشفت مجموعة من الباحثين من مستشفى ماساتشوستس المركزي أن عملية تصغير المعدة تؤدي إلى التقليص اللاإرادي لميل الشخص إلى تناول الطعام.

وعرض المختصون صورًا للشوكولاتة والكعك والمثلجات على أشخاص أجريت لهم عمليات تصغير المعدة مع مراقبة ردود أفعال مخهم على هذه المؤثرات القوية جدًا بالنسبة إليهم، واتضح للباحثين أن المشمولين بالتجربة شعروا بميل إلى تلك المأكولات المضرة بدرجة أقل بكثير مما كانت عليه قبل إجراء العمليات لهم، وبالتالي لاحظ العلماء أن عمليات تصغير المعدة أثرت بطريقة ما على نشاط الآلاف من الجينات التي تؤمِّن ذلك الارتباط المعقد بين المعدة والمخ.

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