من نيويورك الى ميلان رأينا أكثر الأفكار جنونا الى الأفكار الأكثر رقيا على منصات عروض الأزياء والحملات الدعائية لموضات الشعر لهذا الصيف.

تباينت التصفيفات بين الطويل والقصير، والمسرح والفوضوي. وبالطبع ليس هنالك أسلوب واحد يناسب الجميع، لكن هناك شيء يلهم الجميع لذلك استلهمي تصفيفة شعرك لهذا الصيف من منصات عروض الأزياء.

تصفيفات الشعر المثالية والرائجة لصيف 2023‎‎:

اللمعان السائل، عودة قوية من جديد الى الواجهة لصاحبات الشعر القوي موضة الشعر اللامع الأقرب الى أن يكون ذو مظهر مبلل.

بأسلوب فيكتوريا بيكهام من لندن ظهرت جيجي حديد بشعر لامع ومبلل من الجذور الى الأطراف، أما في نيويورك اختارت المصممة بادجليشكا من كاتالوج مصفف الشعر جويدو بالاو أن يكون الشعر لامع ومبلل من المنطقة القريبة من مقدمة الرأس.

تسريحة ذيل الحصان من جديد ولكن بصور وأنماط مختلفة، فلم يعد الأمر مقتصرا على تسريحة ذيل الحصان التقليدية فبشعر مجعد (ويفي) يمكنك عمل تسريحة ذيل حصان، أو تسريحة ذيل الحصان المنخفضة لإطلالات عملية على الدوام كما ظهر في كل من ايرمس وفندي في ميلانو.

النفخة أو ما يعرف بالبوف (puff) فكان من المتوقع عودة هذه الصيحة التي كانت بمثابة رمزية واضحة لموضة الألفينات والآن بعد أن بات جليا عودة موضة Y2K الى الواجهة فان عودة النفخة في مقدمة الرأس مع باقي الشعر منسدلا الى الوراء بحواف وخطوط مستقيمة هو أمر غاية في الضرورة. ففي عرض جيفونشي لربيع وصيف 2023 كان أبرز ما ميز العارضات هو هذه التسريحة التي صاحبت جميع الاطلالات التي استوحيت من أسلوب الألفينات أو ال Y2K.

حضرت أسابيع الموضة ابتداء من نيويورك في توم فورد والى ديور في باريس ظفائر الشعر الطويلة والمسرحة بتسريحات مختلفة لأن ظفائر الشعر أصعب من أن تختفي في موسم الصيف لما لها من جمالية عالية واضافة حيوية الى اطلالتك اليومية وكأنها جرعة شباب تعطي الحيوية اليك .



الشعر الطويل والقوي. تمام بأسلوب امرأة فيرساتشيه الجامحة الذي انعكس على الطلة الجمالية لعارضات فيرساتشي بشعر طويل مضاف له الوصلات التي زادت من كثافة الشعر وقوة الحركة فيه. فيمكنك اعتماد هذه التسريحة شديدة البساطة في السهرات الصيفية في الأماكن المغلقة مع اطلالة مسائية جميلة وأقراط أذنين صغيرة.

