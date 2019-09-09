تصميم أثاث الحدائق يتألق باللون الأصفر لصيف 2020

يسطع أثاث الشرفات والحدائق باللون الأصفر في صيف 2020، وذلك وفقا لما ظهر خلال معرض أثاث الحدائق Spoga+Gafa بمدينة كولن الألمانية.

وأوضحت خبيرة الأثاث والديكور أورسولا جايسمان الألمانية أن الأصفر، خاصة المائل للبرتقالي، يُضفي لمسة جاذبية وحيوية على الشرفة أو الحديقة ويُشيع أجواء البهجة والمرح ويجسد روح الانطلاق المميزة لفصل الصيف.

وأضافت جايسمان أنه يمكن تنسيق درجات الأصفر مع بعضها البعض، كما يمكن الحصول على مظهر رائع من خلال تنسيق الأصفر مع درجات الباستيل الحالمة كالأزرق السماوي والوردي.