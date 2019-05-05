تطوير لعبة يمكن من خلالها الكشف عن الأشخاص المعرضين للزهايمر

كشفت دراسة نشرت في مجلة pnas أنه يمكن التمييز بين الأشخاص المعرضين لخطر الزهايمر من أولئك الذين ليسوا معرضين لهذا الخطر عن طريق لعبة تسمى sea hero quest.

ويقول الباحثون إن هذه اللعبة مصممة خصيصًا لاكتشاف الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالزهايمر، حيث ساعدت اللعبة والتي قام بتحميلها ولعبها أكثر من ٤.٣ مليون شخص في جميع أنحاء العالم الباحثين في جامعة إيست أنجلينا على فهم الزهايمر بشكل أفضل من خلال رؤية كيفية عمل الدماغ.

قامت بتطوير اللعبة شركة Deuteche Telekom بالشراكة مع جامعة لندن وباحثين الزهايمر وجامعة East Anglia، وقال كبير الباحثين البروفيسور مايكل هورنبيرجر من كلية نورويتش الطبية إن الزهايمر سيؤثر على ١٣٥ مليون شخص في جميع أنحاء العالم بحلول العام ٢٠٥٠.

وترجم فريق الباحثون كل ٥. ثانية من اللعبة إلى بيانات علمية كما درسوا كيف يلعب الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لمرض الزهايمر مقارنة بأولئك الذين ليسوا كذلك.

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