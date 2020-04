تعرفي على أسرار شخصيتك من شكل فمك

لا بد أنك لاحظت أن شفاهك لا تشبه شفاه أي شخص أخر، فما هي سر أشكال الشفاه المختلفة وهل تحمل الشفاه أسرار مرتبطة بالشخصية؟ وفقاً لكتاب "The Wisdom of your face"، المستمد من قراءة الوجوه في الطب الصيني القديم، (لقد ولدنا بملامح خاصة لسبب معين، فكل ميزة جسدية لها علاقة وطيدة بصفة في شخصيتنا ومجموعها يمثلك، وأكثر شيء تكشفه شفتاك عنك هو كيف تتصرفين في علاقاتك الخاصة و هل أنت معطاءة أم لا؟! ). تعالوا نتعرف أكثر على هذه الأسرار:

الشفاه المعتدلة

في القراءة الصينية للوجوه، الشفاه متوسطة الحجم، يعني أنك معتدلة في علاقاتك. فأنت تتعاملين بشكل مثالي ولا تبالغين أكثر من اللازم في خلق الدراماً، لست من النوع دائم الاحتياج فيمكنك أن تكوني مستقلة لكنك تحبين الشعور بالتواصل في العلاقات وتحبين ان يهتم بك الأخرين.

الشفاه الرقيقة

تفضلين الوحدة ولا تجدين أي مشكل في الاختلاء بنفسك لأوقات طويلة. كما أنك لا تجيدين لغة العلاقات و تفضلين البقاء مستقلة بذاتك لكن هذا لا يعني بأنك لا يمكنك تكوين علاقات جيدة. غير انك لا تحبين تدخل الاخرين بك و بخصوصياتك.

الشفاه العليا والسفلى كبيرة

يرتبط نوع الشفاه هاته مع رغبة قوية في الأمومة كما تبين مقدار اهتمامك بالآخرين. وهي تمثل شخصاً مليئا بالعطاء و متمتعاً بهذا العطاء. إن كنت تمتلكين هذه الشفاه فأنت تحبين أن تكوني محاطة بالأصدقاء الأوفياء وتقدرين علاقة الصداقة والعلاقات الاسرية والزوجية بشكل خاص.

الشفاه الممتلئة طبيعياً في وسط الشفتين العليا و السفلى

أنت مؤد ممتاز ومن المرجح أن ينتهي به الأمر تحت الأضواء، لا يحب البقاء وحيداً، و قد يكون درامياً في العلاقات. هؤلاء الأشخاص يحبون أن يكونوا محط الاهتمام، و أن يستمتعوا بملذات الحياة، كما أنهم منفعلون عاطفياً.

الشفاه الممتلئة طبيعياً مع فم صغير

الأشخاص الذين يمتلكون فماً صغيراً مع شفاه رقيقة يعانون جداً في العلاقات لأنهم لا يشعرون بحاجة ماسة للتواصل مع الآخرين. فهم يحتاجون وقتاً للتأقلم.

الشفة العليا رقيقة جداً والشفة السفلى عادية

يقدر هؤلاء الأشخاص قيمة العمل و الإنجازات ويفضلونها على العلاقات الشخصية. قد يواجهون مشاكل في علاقاتهم حيث أنهم لا يستطيعون الاسترخاء بسهولة، لأن بالنسبة لهم فالحياة ليست للراحة و الاستجمام.

شفاه عادية وفم عريض

أشخاص كرماء ودائماً ما يفكرون في مد يد العون والمساعدة، لكن من ناحية أخرى فهم لا يفكرون في الآخرين كثيرًا.

الشفاه المحقونة بالفيلر:

أما بالنسبة للشفاه المحقونة بالفيلر تقول مؤلفة الكتاب إن قمت بتغيير وجهك فلقد غيرت تكوينك ونظامك الداخلي وبالتالي فإنك تغيرين قدرك. لذا فإن بدلت ملامحك الطبيعية فلقد أحدثت نوعا من الفوضى في المسار المفترض لك. و بما أن كل ميزة جسدية تمثل جزءاً من شخصيتك، فإن تغيير أي جزء منها هو مثل تغيير وجودك ! أي تدخل خارجي في شكل شفاهك يجعلك تصبحين أكثر احتياجاً، أكثر أنانية، وخارج نطاق السيطرة عاطفياً. وكلما قمت بحقنها بغية ملئها أكثر كلما أصبحت أكثر حاجة للدراما.

الشفة العليا المحقونة (بالفيلر)

إن كانت شفتك العليا أكبر من السفلى بتدخل خارجي، فأنت شخص يحب خلق الدراما في العلاقات.

الشفة السفلى المحقونة (بالفيلر)

أنت تحبين أن تكوني مدللة وعاشقة للمتعة. و هذا الشكل من الشفاه يدل كذلك على أنك تحبين التمتع بالحياة، وتحبين جو العائلة والأسرة المجتمعة معاً، فهي تمنحك احساساً بالأمان والاطمئنان الداخلي.