تعرفي على أعراض وأسباب نقص فيتامين  B12

يساعد فيتامين B12 في إنتاج الطاقة وزيادة القدرة على التركيز، وتحسين الذاكرة وأداء الجهاز المناعي ويؤخر علامات الشيخوخة المبكرة ويقي من الإصابة بالاكتئاب والأنيميا ومشاكل القلب والسكري. كما يدخل فيتامين B12 في تكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي.

يوجد فيتامين B12 في منتجات الألبان واللحوم والأسماك والبيض، ويتسبب عدم تناول هذه الأطعمة بوفرة إلى نقص فيتامين B12 في الجسم الأمر الذي يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية والأعراض المرضية من ابرزها الشعور الدائم بالضعف والإجهاد، تسارع نبضات القلب والتنفس، فقدان الوزن، التغيرات المزاجية والشعور بالاكتئاب، ضعف الذاكرة وعدم القدرة على التركيز.

يحدث نقص فيتامين B12 لعدة أسباب وأهمها:

وجود اضطرابات في الجهاز الهضمي تمنع امتصاص فيتامين B12 من الطعام والتي تحدث عادةً في حالات الأنيميا الخبيثة، التهاب المعدة المزمن، استئصال جزء من المعدة أو الأمعاء، نمو البكتيريا والفطريات في الأمعاء، تناول الكحوليات، أمراض المناعة الذاتية، الاستخدام المفرط لمضادات الحموضة.

إتباع أنظمة غذائية معينة مثل بعض أنظمة الريجيم القاسية، أو في حالة الأشخاص النباتيين وذلك لأن معظم المصادر الطبيعية لفيتامين B12 تكون حيوانية.

الإفراط في استخدام أنواع معينة من الأدوية التي تحتوي على بعض المواد الفعالة مثل مادة الميتافورمين الموجودة في معظم أدوية السكر، مادة الكولشيسين وهي من والتي تستخدم لعلاج النقرس.

إذا ظهرت لديكِ أحد أعراض نقص فيتامين B12 يجب استشارة الطبيب المعالج لإجراء الفحوصات وتحديد العلاج المناسب.