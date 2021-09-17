تعرفي على أفضل غسول للوجه وفقاً لنوع بشرتك

تم تطوير العلامة التجارية "CeraVe" من قبل أطباء الأمراض الجلدية، فمن الآمن تماماً أن نفترض أن الكثيرين سيوافقون على أنها واحدة من أفضل العلامات التجارية للعناية بالبشرة. لا تحتوي منتجات CeraVe الخالية من العطور على أي مواد ضارة ولا تحتوي على أي مكونات غير مبررة وغير واضحة المعالم يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إلحاق ضرر أكبر من نفعها لبشرتك على المدى الطويل (مثل العديد من المنتجات الموجودة في السوق في الوقت الحاضر).

وأفضل جزء، في هذا أن منتجات هذه العلامة الآمنة تماما ميسورة التكلفة مع مكونات تعمل بالفعل ولديها قاعدة أدلة قوية على ذلك، وفقا للخبير التجميل كيمي فابوسيوا.

وعلى عكس العديد من ماركات العناية بالبشرة التي تركز على جعل البشرة أكثر جاذبية وفقا لمعايير المجتمع، تركز CeraVe بشكل أساسي على الحفاظ على صحة بشرتك، وبشكل أكثر تحديدا، تقوية الحاجز العلوي. وتحقق العلامة التجارية ذلك من خلال استخدام السيراميد في منتجاتها، وهي مكونات تحبس الرطوبة وتحمي من التلوث، مع مجموعة واسعة من المرطبات والأمصال وواقيات الشمس.

أفضل غسول للوجه من CeraVe التي تقدم نتائج واعدة:

للبشرة الحساسة : CeraVe's Hydrating Facial Cleanser

قد يكون من الصعب العثور على منظفات تزيل الأوساخ العنيدة والزيوت وغير ذلك بشكل صحيح دون غلق المسام. وأولئك الذين يعانون من جفاف وحساسية الجلد على دراية بهذه المشكلة. وهنا يأتي دور غسول CeraVe's Hydrating Facial Cleanser للوجه الذي تبلغ تكلفته (13.99 دولارا).

ويتميز هذا الغسول بمكوناته شديدة الاختراق، والمهدئة لمن يعانون من الأكزيما الناتجة عن الجفاف، ولن تشعر بثقلها أو لزجها، كما تفعل العديد من منتجات الترطيب في كثير من الأحيان.

للبشرة الجافة: CeraVe's innovative Hydrating Cream to Foam Cleanser

في الماضي، كان على أولئك الذين يعانون من جفاف الجلد أن يتخطوا التنظيف العميق للمنظفات الرغوية، بسبب عنصر كبريتات لوريل الصوديوم الذى يؤدى إلى جفاف البشرة.

ولكن مع غسول CeraVe's innovative Hydrating Cream to Foam Cleanser والذي تبلغ تكلفته(13.99 دولار) والمصمم خصيصا للبشرة الجافة، يبدأ ككريم عند التطبيق ، ويتحول إلى رغوة بمجرد ملامسته للماء. سيترك وجهك صحيا ونظيفا دون الشعور بالجفاف وعدم الراحة.

البشرة الدهنية: Foaming Facial Cleanser

أما بالنسبة لذوى البشرة الدهنية، فإن منظف الوجه الرغوي" Foaming Facial Cleanse" البالغ تكلفته (13.99 دولارا) له ملمس خفيف يزيل بلطف الزيوت الزائدة والمكياج بينما يهدئ التهيج. وقد تمت مراجعة هذا المنتج بدقة شديدة، وينصح به خبراء الأمراض الجلدية.

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