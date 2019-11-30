تعرفي على استخدامات النعنع لعلاج الأنفلونزا

النعناع واحد من أهم الأعشاب الطبيعية المعمرة والمفيدة جدًا لعلاج الكثير من الأمراض والمشاكل الصحية والجمالية. فهو يمتاز باحتوائه على العديد من المواد الكيميائية الطبيعية التي تؤثر بشكل إيجابي على الجسم وتقيه من التعرض لأي مشكلة مرضية أو حتى نفسية أو جمالية.

ويتميز نبات النعناع العشبي بدوره الفائق في علاج أمراض الجهاز التنفسي المزعجة التي تصيبه، والتي من أهمها فيروس الانفلونزا الذي يهاجم الجسم بسبب ضعف الجهاز المناعي له.

يحتوي النعناع على نسبة كبيرة من المواد المضادة للالتهاب والبكتيريا والفطريات الضارة. لذلك فهو يعالج الانفلونزا ونزلات البرد الشديدة ويخفف كثيرا من اعراضهما. حيث أن النعناع مضاد للسعال ومهدئ للكحة، ومعالج للزكام والرشح والعطس المستمر وسيلان الانف.

كما أنه موسع للشعب الهوائية ويساعد على التنفس بصورة طبيعية، لأنه يعالج احتقان الانف والتهاب الحلق. لذلك إذا كنتِ ممن يعاني من الانفلونزا وأعراضها المزعجة عليكِ بإضافة أوراق النعناع إلى الشاي، أو ضعي 10 ـ 15 قطرة من زيت النعناع في ماء مغلي واستنشقي البخار لعدة مرات يوميًا.