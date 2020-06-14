تعرفي على الأضرار الخفية لمناديل إزالة المكياج

تحتوي مناديل إزالة المكياج على الكحول، وهو في الحقيقة العنصر الأساسي الذي يعمل على إزالة مكياجك، ولكن الكحول لا يزيل المكياج فقط بل يزيل أيضا الزيوت الطبيعية التي تغذي بشرتك وترطبها، وتؤدي إزالة تلك الزيوت إلى نقص الرطوبة مما يؤدي بعد فترة من الوقت إلى جفاف الجلد وتشقق البشرة. رغم ذلك، فإن هذه المناديل لا تنظف وجهك بشكل فعال وغالبا ما تترك بقايا المكياج العميقة خلفها، مما يجعل بشرتك أقل امتصاصا للمواد الأخرى، لذا عندما تقومين بوضع الكريمات المرطبة بعد ذلك فإنها لا تعمل بشكل فعال كما تريدين.

تؤدي إلى الحساسية

من المعروف أن استخدام مناديل إزالة المكياج على البشرة باستمرار يسبب الحساسية، ومن الشائع حدوث الاحمرار والتصبغ نتيجة لتلك الحساسية، ولكن يمكن أن تكون هناك ردود فعل خطيرة أيضا. في عام 2015، عانت امرأة بسبب مناديل إزالة المكياج من حساسية البشرة، وعندما استمرت في استخدامها أدى ذلك إلى ظهور بثور تشبه الحروق على أصابعها ووجهها.

إذا كان يجب عليك حقا استخدام مزيل قوي للمكياج، فاحرصي على قراءة الملصق الموجود على المنتج والتحقق من مكوناته جيدا والتأكد من أن بشرتك ليست حساسة لأي عنصر من عناصر المزيل، وإلا فلا يجب عليك استخدامه حتى علاج الحساسية.

تسبب انسداد المسام والرؤوس السوداء

تستخدم النساء عادة مناديل إزالة المكياج على البشرة للتخلص من الأوساخ والزيوت الزائدة والمكياج وما إلى ذلك، لكنهن لا يدركن أن تلك المناديل لا تنظف البشرة بعمق، بل إنها دائما ما تترك الكثير من بقايا المكياج والأوساخ خلفها في مسام البشرة، يؤدي ذلك غالبا إلى انسداد المسام الذي يؤدي بشكل واضح إلى ظهور الرؤوس السوداء التي تجعل شكل البشرة يبدو سيئا للغاية ولا يمكن التخلص من تلك الرؤوس بسهولة، إذا كانت بشرتك أصلا تحتوي على البثور والرؤوس السوداء فلا تستخدمي مناديل إزالة المكياج إلا للضرورة القصوى فإنها سوف تجعل الأمر يزداد سوءا.

يمكن أن تسبب سرطان الثدي

العناصر الموجودة في مناديل إزالة المكياج ليست سوى مواد كيميائية ومواد حافظة، وغالبا ما تكون هذه المواد ضارة لبشرتك، كما أنه قد تم ربط بعض المواد الكيميائية الموجودة في مناديل إزالة المكياج مثل البارابين بالتسبب في الإصابة بسرطان الثدي، حيث إنه يحاكي خصائص هرمون الاستروجين مما يجعل استخدام تلك المناديل بشكل مستمر يمكن أن يزيد من نمو خلايا الثدي بشكل كبير وقد يؤدي في أسوأ الحالات إلى الإصابة بسرطان الثدي.

يمكن أن تسبب الشيخوخة المبكرة

وفقا لتقارير بعض أطباء التجميل وخبراء العناية بالبشرة، فإنك عندما تستخدمين مناديل إزالة المكياج تميلين إلى فرك جلدك بقوة للتخلص من المكياج بصورة أسرع، وتكرار ذلك يمكن أن يؤدي بشكل واضح إلى رخوة الجلد والتصبغ، كما يعمل على ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة في وقت مبكر مما يجعلك تبدين أكبر من سنك بكثير وستشعرين كأنك تتقدمين في العمر قبل الأوان، ولا أظن أن حواء تريد ذلك.

مناديل إزالة المكياج لا تنظف الوجه حقا

أكد بعض أطباء التجميل وخبراء العناية بالبشرة أيضا أن مناديل المكياج لا تنظف الوجه بعمق حقا، ولكنها فقط تقوم بمزج الأوساخ والبكتيريا والزيت والمكياج وتزيل القليل فقط من الأوساخ والمكياج والكثير من الزيوت المفيدة لبشرتك، فإنها لا تعمل على التنظيف بعمق بل كل ما تفعله فقط هو تكسير جزيئات المكياج.

مما سبق يتضح أن مناديل إزالة المكياج التي تستخدمينها ليست كما تظنين، إنها تضر بشرتك أكثر بكثير مما تنفعها، لذلك فإذا كنت تريدين وضع المكياج وإزالته بدون تدمير بشرتك فعليك فقط استخدام الماء لإزالة المكياج وتنظيف البشرة من الأوساخ؛ الماء مناسب جدا لتنظيف بشرتك كما أنه ضروري جدا لتغذية البشرة والحفاظ على ترطيبها. إذا كان لا بد من استخدام شيء آخر مع الماء فاستعيني فقط بمنظف لطيف مناسب لبشرتك.