تعرفي على الأمراض الثلاثة التي تتطور خلال فترة الحمل

تحدث للمرأة الحامل بعض الأمراض أو الاختلاطات خلال فترة الحمل والتي قد تكون خطيرة على حياة الجنين أو الأم أو الاثنين معاً!

ومن أهم هذه الأمراض هي:

أولاً: فقر الدم أثناء الحمل:

إن فقر الدم هو قلة الهيموغلبين في الدم والهيموغلوبين هو عنصر ضروري للغاية لنقل الأكسجين لأنسجة الجسم وللمشيمة وللجنين، وإذا كانت مستويات الهيموغلبين أقل في كريات الدم الحمراء فإن هذا يقلل مستويات وصول الأكسجين إلى الأنسجة وإلى المشيمة وإلى الجنين مما يسبب قلة وصول المواد المغذية للجنين وبالتالي قد تحدث له الكثير من المخاطر.

أعراض فقر الدم:

- إذا كان مستوى هيموغلبين الدم أقل من 7 فإن الشخص يعاني من فقر الدم.

- بعض أعراض فقر الدم هو الشعور بالتعب والعصبية وعدم القدرة على التركيز على الأشياء وضيق في النفس.

تشخيص فقر الدم:

عندما يتم الشعور بالأعراض السابقة فيجب أن يتم زيارة الطبيب لإجراء التحاليل اللازمة لفحص مستويات هيموغلبين الدم. ومن الأمور الضرورية للتخلص من فقر الدم ولتطور الجنين هو فيتامين B12 والفوليك أسد والحديد، وبدلاً من أن يتم أخذ المتممات الغذائية التي تعالج فقر الدم من الممكن أن يتم تعديل النمط الغذائي.

- ومن الأغذية الغنية بفيتامين B12 هي البيض والكبدة والدجاج والحليب كامل الدسم والجبن.

- ومن الأغذية الغنية بالفوليك أسد هو صفار البيض ومنتجات الصويا واللوز والبطاطا الحلوة والقمح والسبانخ والشمندر والبروكلي والموز والبرتقال والإجاص والمكسرات.

- ومن الاغذية الغنية بالحديد هي الشوكولا الداكنة وبودرة الكاكاو والكاجو والبطاطا وبذور السمسم وبذور عباد الشمس

ثانياً: حدوث السكري الحملي:

إن السكري الحملي من أكثر الامور الشائعة التي تصيب المرأة خلال الحمل ويحدث لأن جسم المرأة الحامل لا يستخدم الأنسولين بالشكل الجيد، إذ يصيب جسم المرأة الحامل العديد من التغيرات في استقلاب السكر، وإذا كان مستوى غلوكوز الدم ليس ضمن الحدود المثالية فمن الممكن أن تحدث اختلاطات مثل ارتفاع في ضغط الدم والولادة المبكرة والولادة القيصرية، كما أنها تزيد من احتمالية إصابة المولود الجديد بزيادة في الوزن واليرقان وانخفاض سكر الدم.

أعراض السكري الحملي:

من أعراض السكري الحملي هي زيادة مرات التبول، فقدان الوزن على الرغم من زيادة الشهية، زيادة العطش، الغثيان، الإقياء والإصابات المتكررة.

علاج السكري الحملي:

للمحافظة على السكري الحملي ضمن الحدود الطبيعية يجب أن يتم الانتباه إلى النمط الغذائي وممارسة الرياضة بانتظام؛ وفحص غلوكوز الدم بشكل دائم. وفي حال لم يتم السيطرة على السكر في الدم بعد ممارسة الرياضة قد يعطي الطبيب المرأة الحامل بعض الادوية لذلك.

ثالثاً: الرعاف الحملي:

يحدث الرعاف الحملي عند المرأة الحامل في خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وهو عبارة عن خروج الدم من الأنف بشكل حاد، ومن الأعراض التي ترافقه هو الجفاف وفقدان الوزن وتناول الكثير من السعرات الحرارية والدوار.

علاج الرعاف الحملي:

يتم ذلك بتناول وجبات صغيرة متكررة مثل تناول الفواكه المجففة، كما يجب أن يتم شرب كميات كافية من السوائل، كما يساعد فيتامين B6 على التخفيف من الرعاف في مراحل الحمل المبكرة. ومن الممكن أن يصف الطبيب للمرأة بعض الأدوية إذا كانت الحالة شديدة أو إذا استمرت لوقت طويل.

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