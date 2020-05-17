تعرفي على الطريقة الصحيحة لتنظيف جميع أنواع البشرة

يعتبر تنظيف الوجه ضروريًا للوقاية من الأمراض الجلدية، فهو ليس فقط جزءًا من النظافة، بل هو أيضًا جزء من البروتوكول الطبي في طب الأمراض الجلدية.

كيف تنظفين بشرتك؟

على الرغم من أن الإجابة قد تكون واضحة للكثيرين، إلا أن تنظيف البشرة يختلف حسب حالة بشرتك. وتتطلب إستشارة طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك لاختيار النوع الأفضل من المطهرات، الجل، كريم إلخ… بينما تفترض أن روتين بشرتك يقدم لك كل الأفضل، يمكنك عن غير قصد، بخطوة بسيطة، أن تلحق الضرر ببشرتك.

يتكون الروتين المنتظم من تنظيف بشرتك مرتين في اليوم، مرة في الصباح ومرة ​​في المساء. بعد قولي هذا، يُنصح بروتين التنظيف العميق مرة أو مرتين أسبوعيًا على الأكثر. كما وننصح غسل البشرة الجافة بالمرطبات والصابون اللطيف، بينما يجب غسل البشرة الدهنية بالهلام المحتوي على أحماض الساليسيليك للمساعدة في تقليل تكسر حب الشباب.

نظفي بشرتك للمدة المناسبة من الوقت:

سواء قمتي بتنظيف بشرتك في الصباح وإزالة جميع الكريمات والأمصال الليلية التي قمت بتطبيقها في الليلة السابقة، أو ما إذا قمت بتنظيف بشرتك ليلاً، لإزالة الماكياج وعلاج بشرتك، فأنت بحاجة إلى التأكد من أن التطهير الخاص بك يتم تكرار الروتين بشكل صحيح؛ بمعنى، إذا قمت بتنظيف بشرتك بأقل من المطلوب، ستبقى الشوائب في الجلد وتغلق المسام. إذا قمت بتنظيف بشرتك أكثر من اللازم، فقد تتلفينها.

في حين أن علاج الأمراض الجلدية (حب الشباب، الوردية، الأكزيما ...) يتطلب كريمات طبية، فإن نظافة الجلد لها دور مهم في علاج هذه الأمراض.

على سبيل المثال، يتطلب علاج حب الشباب استخدام مضادات حيوية محلية وشفوية مع كريمات تحتوي على فيتامين أ؛ سيساعد التنظيف الصحيح للوجه باستخدام جل تنظيف حمض الساليسيليك على تحقيق نتيجة أفضل لهذه الحالة. فيما يتعلق بالوردية، هناك حاجة أيضًا إلى المضادات الحيوية الفموية والمحلية، ولكن يجب أن يكون نظام التطهير أكثر لطفًا باستخدام كريمات الغسيل المرطبة.

يجب أن تأخذ روتين بشرتك على محمل الجد لأنه سيكون له تأثير طويل المدى على بشرتك، لذلك يجب أن يكون البروتوكول الذي تتبعه صحيحًا لنوع بشرتك وحالة بشرتك وبيئتك ومواسمك ونظامك الغذائي وما إلى ذلك.

الحل الأمثل لتنظيف البشرة

بينما يعود الكثير منكم إلى الطرق التقليدية لتنظيف البشرة، من الجيد مواكبة أحدث التقنيات. إذا كنت تبحث عن الخيار الآمن ، فإن LUNA3 by FOREO هو جهاز متطور لتنظيف الوجه يعمل عبر تطبيق الهاتف المحمول. الجهاز سهل الاستخدام، ومتوفر لثلاثة أنواع من البشرة (حساسة ومنتظمة ومختلطة)، وهو أداة رائعة لإضافتها إلى روتين العناية بالبشرة لأن LUNA3 سينظف وجهك، حيث ينزلق شعيرات السيليكون على وجهك، مع نبضات منظمة سيزيل كل الشوائب في دقيقة واحدة. السيليكون هو أفضل مادة يمكن استخدامها لتنظيف الوجه، أفضل من الأنسجة والأقطان والمواد الأخرى ، والتي يمكن أن تضر بشرتك ، إذا تم استخدامها بشكل روتيني. على الجانب الآخر، يعمل LUNA3 كجهاز تدليك مضاد للشيخوخة، وهي طريقة متقدمة لتطبيق السيروم. هذا الجهاز فعال للغاية وآمن والأهم من ذلك كله ، تأديبي لأنه يوجه مستخدمه لطريقة تنظيف الوجه الصحيحة بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب.

الآن بعد أن أصبحت بشرتك نظيفة تمامًا، أصبحت جاهزة لامتصاص واحتواء العلاج الذي قد تحتاجه. حتى لو خرجت للتو من الحمام، أو حتى بعد التنظيف البسيط، يصبح الجلد جاهزًا لامتصاص العلاج الذي تقدمه له.

UFO ، جهاز آخر من FOREO هو قناع الوجه الذكي و يعمل أيضًا عبر تطبيق الهاتف المحمول لإعطاء أفضل النتائج وفقًا للقناع الذي حددته ، حيث أن الجهاز متعدد الوظائف.

تم تجهيز UFO بتقنية Hyper Infusion التي تسخن بشرتك بلطف مما يجعل مكونات القناع أكثر قابلية للامتصاص، كما أنه يبردها بمجرد الانتهاء من العلاج، لتقليل انتفاخ الجلد.

تم تجهيز UFO أيضًا بأضواء LED باللون الأحمر والأخضر والأزرق. سوف ينفخ الضوء الأحمر في الخلية وسيعزز الدورة الدموية والأكسجين. سيسمح ذلك بإزالة السموم بشكل أفضل عن طريق إصلاح الخلايا ، مما يسمح بزيادة عدد خلايا الكولاجين لتقليل التجاعيد والخطوط. من ناحية أخرى، سيعمل ضوء LED الأخضر بشكل أكبر على تنعيم البشرة ومنحها لونًا أكثر توازناً وإشراقة أفضل؛ كما أنه يعمل على تفتيح الهالات السوداء تحت العينين. أخيرًا، يعمل ضوء LED الأزرق على نظرة زيتية لقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب. لذلك، سيساعد الضوء في تعديل الافرازات الدهنية للبشرة.

وفقًا لنوع بشرتك وحالتك، سيساعدك طبيب الأمراض الجلدية في اختيار القناع الأنسب الذي يجب تطبيقه على بشرتك. يعزز اقتران ضوء LED والقناع عمل القناع ويسمح بدمج أفضل للتغذية والفيتامينات الموجودة في القناع.